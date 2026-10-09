Tiembla ahora en Panamá: un sismo de 7,6 causa daños a lo largo del país | Video

El Sistema de Alerta de Tsunamis de EEUU emitió una advertencia de peligro para Ecuador, Colombia, Nicaragua, Panamá, Guatemala, México, Perú, El Salvador y Costa Rica.Posteriormente, Colombia descartó una amenaza de tsunami para sus costas en el océano Pacífico.El movimiento telúrico provocó evacuaciones preventivas y daños en diversas estructuras, mientras las autoridades iniciaron las evaluaciones para determinar el alcance de las afectaciones.A la par, varios sectores de las provincias de Chiriquí, Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé y parte de Panamá Oeste se quedaron sin servicio eléctrico, de acuerdo con un comunicado de la compañía Naturgia.En tanto, las autoridades panameñas anunciaron la suspensión de clases a nivel nacional en lo que sigue la evaluación de daños. El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó a través de una publicación en redes sociales que, luego del terremoto, se activaron los protocolos de seguridad; además, se dispuso el cierre temporal del aeropuerto mientras se realizaba la evacuación preventiva de los pasajeros.
El terremoto a una profundidad de 10 kilómetros con epicentro en las inmediaciones de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que la magnitud fue de 7,6.
El Sistema de Alerta de Tsunamis de EEUU emitió una advertencia de peligro para Ecuador, Colombia, Nicaragua, Panamá, Guatemala, México, Perú, El Salvador y Costa Rica.
📍🇵🇦 Esto es lo que se sabe del intenso terremoto que sacudió a Panamá
🟠 El sismo de magnitud 7,6 tuvo su epicentro en las inmediaciones de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en el centro-sur del país.
🚨 El movimiento telúrico provocó evacuaciones preventivas y daños en diversas estructuras, mientras las autoridades iniciaron las evaluaciones para determinar el alcance de las afectaciones.
A la par, varios sectores de las provincias de Chiriquí, Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé y parte de Panamá Oeste se quedaron sin servicio eléctrico, de acuerdo con un comunicado de la compañía Naturgia.
‼️✈️ El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó a través de una publicación en redes sociales que, luego del terremoto, se activaron los protocolos de seguridad; además, se dispuso el cierre temporal del aeropuerto mientras se realizaba la evacuación preventiva de los pasajeros.
🗣 "Las operaciones se reanudarán una vez se verifiquen las condiciones de seguridad del aeropuerto y del servicio de la torre de control", ahondó el aeropuerto en su mensaje.
📍 El sismo ha ocasionado distintos daños estructurales en el país centroamericano; en tanto, las autoridades informaron que ya se realizan los protocolos requeridos para la supervisión de los daños ocasionados por el siniestro.
En tanto, las autoridades panameñas anunciaron la suspensión de clases a nivel nacional en lo que sigue la evaluación de daños. El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó a través de una publicación en redes sociales que, luego del terremoto, se activaron los protocolos de seguridad; además, se dispuso el cierre temporal del aeropuerto mientras se realizaba la evacuación preventiva de los pasajeros.
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