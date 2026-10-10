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Ejército de Nicaragua abate a presuntos delincuentes y destruye plantío de marihuana
Ejército de Nicaragua abate a presuntos delincuentes y destruye plantío de marihuana
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Durante un enfrentamiento armado en el cerro de Los Cocos, el Ejército nicaragüense abatió a dos sospechosos, confiscó armas y destruyó una plantación de... 10.10.2026, Sputnik Mundo
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El operativo se llevó a cabo en el marco del Plan de Seguridad en el Campo, tras recibir información de productores locales sobre la presencia de personas presuntamente vinculadas con asesinatos, amenazas, extorsiones, robos de dinero y ganado, así como con el cultivo y la comercialización de marihuana.El Ejército afirmó que los sospechosos abrieron fuego contra los militares después de que estos les ordenaran detenerse. La patrulla respondió con sus armas reglamentarias. Durante el operativo fueron incautados dos fusiles AK y una escopeta, además de destruirse una plantación de marihuana y semillas. Uno de los fallecidos fue identificado como José Ismael Cerros Herrera, el otro permanece sin identificar.Los cuerpos y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades. El Ejército continuará desarrollando los patrullajes operativos en áreas rurales para brindar seguridad a los productores y trabajadores, en cumplimiento de las misiones y tareas bajo el lema de "Todo por la Patria".
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Ejército de Nicaragua abate a presuntos delincuentes y destruye plantío de marihuana

10:27 GMT 10.10.2026 (actualizado: 10:43 GMT 10.10.2026)
© Foto : Ejército de NicaraguaArmas incautadas durante la operación
Armas incautadas durante la operación - Sputnik Mundo, 1920, 10.10.2026
© Foto : Ejército de Nicaragua
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Durante un enfrentamiento armado en el cerro de Los Cocos, el Ejército nicaragüense abatió a dos sospechosos, confiscó armas y destruyó una plantación de marihuana, informó la institución militar. La operación se realizó tras las denuncias de agricultores locales por extorsión, robo y otros delitos en la zona.

"El Ejército de Nicaragua (...) se conoció sobre la presencia de elementos delincuenciales que se movilizaban a 37 kilómetros al noroeste del municipio de Siuna, en el lugar conocido como el cerro Los Cocos, Triángulo Minero, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte", se reporta en el comunicado oficial de la Comandancia General del Ejército nicaragüense.

El operativo se llevó a cabo en el marco del Plan de Seguridad en el Campo, tras recibir información de productores locales sobre la presencia de personas presuntamente vinculadas con asesinatos, amenazas, extorsiones, robos de dinero y ganado, así como con el cultivo y la comercialización de marihuana.
© Foto : Ejército de Nicaragua

El lugar donde tenían la plantación de marihuana.

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© Foto : Ejército de Nicaragua

El lugar donde tenían la plantación de marihuana.

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El lugar donde el Ejército encontró el cultivo de marihuana.

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© Foto : Ejército de Nicaragua

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Armas incautadas durante la operación.

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© Foto : Ejército de Nicaragua

Armas incautadas durante la operación.

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Efectivo del Ejército de Nicaragua en el lugar donde se hallaron plantaciones de marihuana.

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Efectivo del Ejército de Nicaragua en el lugar donde se hallaron plantaciones de marihuana.

Marihuana hallada en el sitio.

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Marihuana hallada en el sitio.

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Marihuana incautada en el lugar.

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El lugar donde tenían la plantación de marihuana.

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Marihuana incautada en el lugar.

El Ejército afirmó que los sospechosos abrieron fuego contra los militares después de que estos les ordenaran detenerse. La patrulla respondió con sus armas reglamentarias. Durante el operativo fueron incautados dos fusiles AK y una escopeta, además de destruirse una plantación de marihuana y semillas. Uno de los fallecidos fue identificado como José Ismael Cerros Herrera, el otro permanece sin identificar.
"Durante la exploración realizada en el área, se observaron rastros de sangre, por lo que los delincuentes que lograron escapar trasladaban a elementos heridos", señala el parte militar.
Los cuerpos y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades.

El Ejército continuará desarrollando los patrullajes operativos en áreas rurales para brindar seguridad a los productores y trabajadores, en cumplimiento de las misiones y tareas bajo el lema de "Todo por la Patria".
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