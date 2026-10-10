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Ejército de Nicaragua abate a presuntos delincuentes y destruye plantío de marihuana

Ejército de Nicaragua abate a presuntos delincuentes y destruye plantío de marihuana

Sputnik Mundo

Durante un enfrentamiento armado en el cerro de Los Cocos, el Ejército nicaragüense abatió a dos sospechosos, confiscó armas y destruyó una plantación de... 10.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-10T10:27+0000

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El operativo se llevó a cabo en el marco del Plan de Seguridad en el Campo, tras recibir información de productores locales sobre la presencia de personas presuntamente vinculadas con asesinatos, amenazas, extorsiones, robos de dinero y ganado, así como con el cultivo y la comercialización de marihuana.El Ejército afirmó que los sospechosos abrieron fuego contra los militares después de que estos les ordenaran detenerse. La patrulla respondió con sus armas reglamentarias. Durante el operativo fueron incautados dos fusiles AK y una escopeta, además de destruirse una plantación de marihuana y semillas. Uno de los fallecidos fue identificado como José Ismael Cerros Herrera, el otro permanece sin identificar.Los cuerpos y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades. El Ejército continuará desarrollando los patrullajes operativos en áreas rurales para brindar seguridad a los productores y trabajadores, en cumplimiento de las misiones y tareas bajo el lema de "Todo por la Patria".

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