Nicaragua logró "navegar en medio de la tormenta" gracias a la unidad de las Fuerzas Armadas, asegura Ortega

Ortega sostuvo que la nación ha enfrentado reiteradas agresiones contra su independencia, autodeterminación y soberanía, y destacó las capacidades del Ejército para garantizar la defensa nacional, vigilar las fronteras y acompañar a los sectores productivos, además de su preparación para responder ante desastres naturales.Asimismo, destacó que, tras alcanzar la paz en suelo nicaragüense, sobrevinieron nuevos períodos de conflicto que obligaron a trabajar para recuperarla, en alusión al golpe de Estado fallido que vivió esta nación centroamericana en 2018.En su intervención, el mandatario también situó esos desafíos en un contexto internacional y señaló al poderío militar de Estados Unidos como una amenaza para otros pueblos. Mencionó además la situación de Irán, al que calificó como un "pueblo heroico" que "no se rinde ni se vende"; sostuvo que los conflictos mundiales tienen repercusiones económicas más allá de los países donde ocurren.Las declaraciones coincidieron con un pronunciamiento del jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, quien declaró, en nombre del Consejo Militar, el Cuerpo de Generales y la Comandancia General, su "firme respaldo" a la reforma parcial a la Constitución aprobada en primera legislatura por la Asamblea NacionalAvilés subrayó que los militares apoyan los cambios para garantizar que Nicaragua sea "siempre libre, soberana e independiente". En un mensaje dirigido a los ejecutores del golpe fallido, afirmó: "les decimos a los traidores, vividores y vendepatrias, vergüenza de la nación: aquí estamos los soldados de la patria siempre leales, firmes, cohesionados y sin dobleces".
El copresidente del país centroamericano, Daniel Ortega, afirmó que la unidad del Ejército, la Policía y otras instituciones permitió a su nación recuperar la paz. Esto lo señaló durante el acto de conmemoración del 47 aniversario de la fundación del Ejército de Nicaragua, celebrado en la plaza La Fe, en el noroeste de Managua.
Ortega sostuvo que la nación ha enfrentado reiteradas agresiones contra su independencia, autodeterminación y soberanía, y destacó las capacidades del Ejército para garantizar la defensa nacional, vigilar las fronteras y acompañar a los sectores productivos, además de su preparación para responder ante desastres naturales.
"La unidad que hemos tenido, la cohesión, la firmeza, la dignidad del pueblo nicaragüense, del Ejército de Nicaragua, de la Policía [local], de las instituciones, nos ha llevado a navegar en medio de la tormenta", afirmó el copresidente.
Asimismo, destacó que, tras alcanzar la paz en suelo nicaragüense, sobrevinieron nuevos períodos de conflicto que obligaron a trabajar para recuperarla, en alusión al golpe de Estado fallido que vivió esta nación centroamericana en 2018.
Mencionó además la situación de Irán, al que calificó como un "pueblo heroico" que "no se rinde ni se vende"; sostuvo que los conflictos mundiales tienen repercusiones económicas más allá de los países donde ocurren.
Avilés subrayó que los militares apoyan los cambios para garantizar que Nicaragua sea "siempre libre, soberana e independiente". En un mensaje dirigido a los ejecutores del golpe fallido, afirmó: "les decimos a los traidores, vividores y vendepatrias, vergüenza de la nación: aquí estamos los soldados de la patria siempre leales, firmes, cohesionados y sin dobleces".
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