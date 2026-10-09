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México reporta la presencia de mercenarios colombianos provenientes de Ucrania

México reporta la presencia de mercenarios colombianos provenientes de Ucrania

Sputnik Mundo

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, respondió en una conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados a los cuestionamientos... 09.10.2026, Sputnik Mundo

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Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ya se investiga un video en el que se muestra a supuestos mercenarios mencionar a grupos criminales mexicanos como La Chapiza o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que habrían sido contratados para luchar en el conflicto.Cabe recordar que el país se encuentra adherido a la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios.

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