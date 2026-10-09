México reporta la presencia de mercenarios colombianos provenientes de Ucrania

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ya se investiga un video en el que se muestra a supuestos mercenarios mencionar a grupos criminales mexicanos como La Chapiza o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que habrían sido contratados para luchar en el conflicto.Cabe recordar que el país se encuentra adherido a la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, respondió en una conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados a los cuestionamientos sobre los nexos reportados entre grupos criminales y Ucrania, específicamente para entrenamientos como en el uso de drones.
"Hemos detectado aquí en México, y estamos colaborando, y nos están ayudando las autoridades de Colombia, [a] personas que ingresaron a nuestro país de Colombia y que venían o habían tenido un antecedente en Ucrania", dijo.
Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ya se investiga un video en el que se muestra a supuestos mercenarios mencionar a grupos criminales mexicanos como La Chapiza o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que habrían sido contratados para luchar en el conflicto.