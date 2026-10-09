Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20261009/mexico-reporta-la-presencia-de-mercenarios-colombianos-provenientes-de-ucrania-1175365241.html
México reporta la presencia de mercenarios colombianos provenientes de Ucrania
México reporta la presencia de mercenarios colombianos provenientes de Ucrania
Sputnik Mundo
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, respondió en una conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados a los cuestionamientos... 09.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-09T04:38+0000
2026-10-09T04:38+0000
defensa
sociedad
seguridad
omar garcía harfuch
claudia sheinbaum
ucrania
méxico
colombia
cámara de diputados
cjng
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/09/1172313992_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_85aac063ad6927d271c8fd95e877ee02.jpg
Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ya se investiga un video en el que se muestra a supuestos mercenarios mencionar a grupos criminales mexicanos como La Chapiza o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que habrían sido contratados para luchar en el conflicto.Cabe recordar que el país se encuentra adherido a la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios.
https://noticiaslatam.lat/20261005/sheinbaum-asegura-que-integrantes-de-las-ffaa-de-mexico-son-pueblo-uniformado-1175311383.html
ucrania
méxico
colombia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/09/1172313992_0:0:1422:1066_1920x0_80_0_0_6c1f187aaf245c30c0208734bdfd619c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, seguridad, omar garcía harfuch, claudia sheinbaum, ucrania, méxico, colombia, cámara de diputados, cjng
sociedad, seguridad, omar garcía harfuch, claudia sheinbaum, ucrania, méxico, colombia, cámara de diputados, cjng

México reporta la presencia de mercenarios colombianos provenientes de Ucrania

04:38 GMT 09.10.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de MéxicoOmar García Harfuch
Omar García Harfuch - Sputnik Mundo, 1920, 09.10.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de México
Síguenos en
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, respondió en una conferencia de prensa desde la Cámara de Diputados a los cuestionamientos sobre los nexos reportados entre grupos criminales y Ucrania, específicamente para entrenamientos como en el uso de drones.
"Hemos detectado aquí en México, y estamos colaborando, y nos están ayudando las autoridades de Colombia, [a] personas que ingresaron a nuestro país de Colombia y que venían o habían tenido un antecedente en Ucrania", dijo.
Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ya se investiga un video en el que se muestra a supuestos mercenarios mencionar a grupos criminales mexicanos como La Chapiza o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que habrían sido contratados para luchar en el conflicto.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el aniversario de la Armada nacional. - Sputnik Mundo, 1920, 05.10.2026
América Latina
Sheinbaum asegura que integrantes de las FFAA de México "son pueblo uniformado"
5 de octubre, 04:00 GMT
Cabe recordar que el país se encuentra adherido a la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала