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Sheinbaum asegura que integrantes de las FFAA de México "son pueblo uniformado"

Sheinbaum asegura que integrantes de las FFAA de México "son pueblo uniformado"

Sputnik Mundo

En el marco del 205 aniversario de la Armada de México, la presidenta de México reconoció la labor de los integrantes de la Secretaría de Marina, el Ejército y... 05.10.2026, Sputnik Mundo

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"Las Fuerzas Armadas nunca recibirán una orden para actuar o reprimir", declaró Sheinbaum, al tiempo que resaltó que los elementos de esta agrupación "son pueblo uniformado".

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