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Sheinbaum asegura que integrantes de las FFAA de México "son pueblo uniformado"
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En el marco del 205 aniversario de la Armada de México, la presidenta de México reconoció la labor de los integrantes de la Secretaría de Marina, el Ejército y... 05.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-05T04:00+0000
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"Las Fuerzas Armadas nunca recibirán una orden para actuar o reprimir", declaró Sheinbaum, al tiempo que resaltó que los elementos de esta agrupación "son pueblo uniformado".
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Sheinbaum asegura que integrantes de las FFAA de México "son pueblo uniformado"

04:00 GMT 05.10.2026
© Foto : Juan Carlos Buenrostro / Gobierno de MéxicoLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el aniversario de la Armada nacional.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el aniversario de la Armada nacional. - Sputnik Mundo, 1920, 05.10.2026
© Foto : Juan Carlos Buenrostro / Gobierno de México
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En el marco del 205 aniversario de la Armada de México, la presidenta de México reconoció la labor de los integrantes de la Secretaría de Marina, el Ejército y la Guardia Nacional.
Durante la ceremonia realizada en el puerto de Veracruz (este), la mandataria recordó que, además de "defender nuestra soberanía", las fuerzas federales han estado "al lado de nuestro pueblo cuando más lo necesita", por lo que jamás recibirán una orden para atentar contra la ciudadanía.
"Las Fuerzas Armadas nunca recibirán una orden para actuar o reprimir", declaró Sheinbaum, al tiempo que resaltó que los elementos de esta agrupación "son pueblo uniformado".
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