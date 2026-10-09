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Más de un 70% de los españoles apoya la intervención del Estado para garantizar la vivienda

Más de un 70% de los españoles apoya la intervención del Estado para garantizar la vivienda

Sputnik Mundo

En medio de la campaña electoral rumbo a las elecciones generales del 29 de noviembre, la crisis de vivienda ocasionada por la especulación inmobiliaria en... 09.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-09T06:15+0000

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De acuerdo con un sondeo realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 76% de los españoles está a favor de que el Estado intervenga en el mercado "tanto como sea necesario para garantizar el acceso de todos a la vivienda". Mientras que el 79% estima que el derecho a la vivienda debe ser elevado a rango constitucional, frente a un 13,5% que considera que se debe garantizar como un bien de mercado. Según los datos, al 86% de los españoles le preocupa mucho o bastante la situación de la vivienda, mientras que al 41% le está perjudicando de forma personal. El estudio, que se basa en 6.000 entrevistas, se realizó entre el 22 y el 30 de junio. En relación con el decreto del 6 de octubre, que adopta medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta asequible de este bien, el 70% de los encuestados está a favor de congelar los precios de alquiler durante dos años y el 76% se mostró favorable a limitar los pisos turísticos. Además, el 72% está a favor de aumentar los impuestos a los propietarios de 10 o más viviendas y el 95% considera que se deben reducir impuestos a la compra de la primera vivienda.Sin embargo, las personas consultadas ven con suspicacia el tema de las expropiaciones, pues solo 4 de cada 10 ven favorable que el Estado expropie viviendas vacías, mientras que el 50% ve bien expropiar suelo para construir vivienda pública. Ambas medidas, sin embargo, no se encuentran en el decreto recientemente adoptado. Por otro lado, el 91% de los encuestados está a favor de construir vivienda pública y el 76% ve bien la creación de una empresa pública estatal para este fin.

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