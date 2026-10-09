Más de un 70% de los españoles apoya la intervención del Estado para garantizar la vivienda

De acuerdo con un sondeo realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 76% de los españoles está a favor de que el Estado intervenga en el mercado "tanto como sea necesario para garantizar el acceso de todos a la vivienda". Mientras que el 79% estima que el derecho a la vivienda debe ser elevado a rango constitucional, frente a un 13,5% que considera que se debe garantizar como un bien de mercado. Según los datos, al 86% de los españoles le preocupa mucho o bastante la situación de la vivienda, mientras que al 41% le está perjudicando de forma personal. El estudio, que se basa en 6.000 entrevistas, se realizó entre el 22 y el 30 de junio. En relación con el decreto del 6 de octubre, que adopta medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta asequible de este bien, el 70% de los encuestados está a favor de congelar los precios de alquiler durante dos años y el 76% se mostró favorable a limitar los pisos turísticos. Además, el 72% está a favor de aumentar los impuestos a los propietarios de 10 o más viviendas y el 95% considera que se deben reducir impuestos a la compra de la primera vivienda.Sin embargo, las personas consultadas ven con suspicacia el tema de las expropiaciones, pues solo 4 de cada 10 ven favorable que el Estado expropie viviendas vacías, mientras que el 50% ve bien expropiar suelo para construir vivienda pública. Ambas medidas, sin embargo, no se encuentran en el decreto recientemente adoptado. Por otro lado, el 91% de los encuestados está a favor de construir vivienda pública y el 76% ve bien la creación de una empresa pública estatal para este fin.
En medio de la campaña electoral rumbo a las elecciones generales del 29 de noviembre, la crisis de vivienda ocasionada por la especulación inmobiliaria en España ocupa un lugar central en las preocupaciones de los votantes, según se desprende de una encuesta reciente.
De acuerdo con un sondeo realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 76% de los españoles está a favor de que el Estado intervenga en el mercado "tanto como sea necesario para garantizar el acceso de todos a la vivienda".
Mientras que el 79% estima que el derecho a la vivienda debe ser elevado a rango constitucional, frente a un 13,5% que considera que se debe garantizar como un bien de mercado. Según los datos, al 86% de los españoles le preocupa mucho o bastante la situación de la vivienda, mientras que al 41% le está perjudicando de forma personal.
El estudio, que se basa en 6.000 entrevistas, se realizó entre el 22 y el 30 de junio. En relación con el decreto del 6 de octubre, que adopta medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta asequible de este bien, el 70% de los encuestados está a favor de congelar los precios de alquiler durante dos años y el 76% se mostró favorable a limitar los pisos turísticos.
Además, el 72% está a favor de aumentar los impuestos a los propietarios de 10 o más viviendas y el 95% considera que se deben reducir impuestos a la compra de la primera vivienda.
Sin embargo, las personas consultadas ven con suspicacia el tema de las expropiaciones, pues solo 4 de cada 10 ven favorable que el Estado expropie viviendas vacías, mientras que el 50% ve bien expropiar suelo para construir vivienda pública. Ambas medidas, sin embargo, no se encuentran en el decreto recientemente adoptado.