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Más de un 70% de los españoles apoya la intervención del Estado para garantizar la vivienda
Más de un 70% de los españoles apoya la intervención del Estado para garantizar la vivienda
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En medio de la campaña electoral rumbo a las elecciones generales del 29 de noviembre, la crisis de vivienda ocasionada por la especulación inmobiliaria en... 09.10.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con un sondeo realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 76% de los españoles está a favor de que el Estado intervenga en el mercado "tanto como sea necesario para garantizar el acceso de todos a la vivienda". Mientras que el 79% estima que el derecho a la vivienda debe ser elevado a rango constitucional, frente a un 13,5% que considera que se debe garantizar como un bien de mercado. Según los datos, al 86% de los españoles le preocupa mucho o bastante la situación de la vivienda, mientras que al 41% le está perjudicando de forma personal. El estudio, que se basa en 6.000 entrevistas, se realizó entre el 22 y el 30 de junio. En relación con el decreto del 6 de octubre, que adopta medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta asequible de este bien, el 70% de los encuestados está a favor de congelar los precios de alquiler durante dos años y el 76% se mostró favorable a limitar los pisos turísticos. Además, el 72% está a favor de aumentar los impuestos a los propietarios de 10 o más viviendas y el 95% considera que se deben reducir impuestos a la compra de la primera vivienda.Sin embargo, las personas consultadas ven con suspicacia el tema de las expropiaciones, pues solo 4 de cada 10 ven favorable que el Estado expropie viviendas vacías, mientras que el 50% ve bien expropiar suelo para construir vivienda pública. Ambas medidas, sin embargo, no se encuentran en el decreto recientemente adoptado. Por otro lado, el 91% de los encuestados está a favor de construir vivienda pública y el 76% ve bien la creación de una empresa pública estatal para este fin.
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Más de un 70% de los españoles apoya la intervención del Estado para garantizar la vivienda

06:15 GMT 09.10.2026 (actualizado: 16:27 GMT 09.10.2026)
© AP Photo / Emilio MorenattiLos manifestantes se sientan junto a sus tiendas de campaña tras pasar la noche acampados durante una protesta para exigir una mayor protección para los inquilinos, después del desalojo la semana pasada de Maricarmen, de 87 años, en la plaza de Cataluña de Barcelona, España.
Los manifestantes se sientan junto a sus tiendas de campaña tras pasar la noche acampados durante una protesta para exigir una mayor protección para los inquilinos, después del desalojo la semana pasada de Maricarmen, de 87 años, en la plaza de Cataluña de Barcelona, España. - Sputnik Mundo, 1920, 09.10.2026
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En medio de la campaña electoral rumbo a las elecciones generales del 29 de noviembre, la crisis de vivienda ocasionada por la especulación inmobiliaria en España ocupa un lugar central en las preocupaciones de los votantes, según se desprende de una encuesta reciente.
De acuerdo con un sondeo realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 76% de los españoles está a favor de que el Estado intervenga en el mercado "tanto como sea necesario para garantizar el acceso de todos a la vivienda".
Mientras que el 79% estima que el derecho a la vivienda debe ser elevado a rango constitucional, frente a un 13,5% que considera que se debe garantizar como un bien de mercado. Según los datos, al 86% de los españoles le preocupa mucho o bastante la situación de la vivienda, mientras que al 41% le está perjudicando de forma personal.
Acampe de inquilinos en Puerta del Sol: El tema de la vivienda ha explotado en España - Sputnik Mundo, 1920, 07.10.2026
Una Mañana por Descubrir
Acampe de inquilinos en Puerta del Sol: "El tema de la vivienda ha explotado en España"
7 de octubre, 17:00 GMT
El estudio, que se basa en 6.000 entrevistas, se realizó entre el 22 y el 30 de junio. En relación con el decreto del 6 de octubre, que adopta medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta asequible de este bien, el 70% de los encuestados está a favor de congelar los precios de alquiler durante dos años y el 76% se mostró favorable a limitar los pisos turísticos.
Además, el 72% está a favor de aumentar los impuestos a los propietarios de 10 o más viviendas y el 95% considera que se deben reducir impuestos a la compra de la primera vivienda.
Sin embargo, las personas consultadas ven con suspicacia el tema de las expropiaciones, pues solo 4 de cada 10 ven favorable que el Estado expropie viviendas vacías, mientras que el 50% ve bien expropiar suelo para construir vivienda pública. Ambas medidas, sin embargo, no se encuentran en el decreto recientemente adoptado.
Участники протеста против жилищного кризиса в Испании на площади Пуэрта-дель-Соль в Мадриде - Sputnik Mundo, 1920, 28.09.2026
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Toda España en apoyo de Maricarmen: ¿cómo el desahucio de esta mujer se convirtió en una ola de solidaridad?
28 de septiembre, 16:02 GMT
Por otro lado, el 91% de los encuestados está a favor de construir vivienda pública y el 76% ve bien la creación de una empresa pública estatal para este fin.
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