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La Justicia de EEUU acusa a Maduro y su esposa de "conspiración para cometer torturas"

La Justicia de EEUU acusa a Maduro y su esposa de "conspiración para cometer torturas"

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El nuevo cargo se suma a los de narcotráfico y tráfico de armas que Washington le endilga al matrimonio venezolano para justificar la invasión y bombardeo de... 08.10.2026, Sputnik Mundo

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Ahora, la Fiscalía sostiene que el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores utilizaron una estrategia de "represión y torturas" contra opositores, militares y presos, incluidos tres ciudadanos estadounidenses, para mantenerse en el poder. Según la acusación, "los abusos de las autoridades venezolanas contra ciudadanos estadounidenses" incrementaban a medida que la Administración estadounidense subía de tono la retórica contra Caracas.

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