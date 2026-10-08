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La Justicia de EEUU acusa a Maduro y su esposa de "conspiración para cometer torturas"
La Justicia de EEUU acusa a Maduro y su esposa de "conspiración para cometer torturas"
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El nuevo cargo se suma a los de narcotráfico y tráfico de armas que Washington le endilga al matrimonio venezolano para justificar la invasión y bombardeo de... 08.10.2026, Sputnik Mundo
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Ahora, la Fiscalía sostiene que el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores utilizaron una estrategia de "represión y torturas" contra opositores, militares y presos, incluidos tres ciudadanos estadounidenses, para mantenerse en el poder. Según la acusación, "los abusos de las autoridades venezolanas contra ciudadanos estadounidenses" incrementaban a medida que la Administración estadounidense subía de tono la retórica contra Caracas.
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La Justicia de EEUU acusa a Maduro y su esposa de "conspiración para cometer torturas"

22:33 GMT 08.10.2026
© AP Photo / Ariana CubillosEl presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores - Sputnik Mundo, 1920, 08.10.2026
© AP Photo / Ariana Cubillos
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El nuevo cargo se suma a los de narcotráfico y tráfico de armas que Washington le endilga al matrimonio venezolano para justificar la invasión y bombardeo de Venezuela el 3 de enero, cuando secuestró al mandatario y su esposa y los trasladó a una cárcel en Brooklyn.
Ahora, la Fiscalía sostiene que el presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores utilizaron una estrategia de "represión y torturas" contra opositores, militares y presos, incluidos tres ciudadanos estadounidenses, para mantenerse en el poder.
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Según la acusación, "los abusos de las autoridades venezolanas contra ciudadanos estadounidenses" incrementaban a medida que la Administración estadounidense subía de tono la retórica contra Caracas.
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