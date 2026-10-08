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EEUU ya no puede ser el "gendarme del mundo", señala una experta
EEUU ya no puede ser el "gendarme del mundo", señala una experta
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EEUU no puede actuar como policía global, ya que no cuenta con los recursos reales para ello, mientras que cada vez un mayor número de países se están... 08.10.2026, Sputnik Mundo
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Al mismo tiempo, señaló que hay que reconocer que Washington sigue ocupando una posición de liderazgo, por lo que sus decisiones tienen consecuencias a escala internacional.En su opinión, la influencia del país norteamericano se mantiene en la región de Asia-Pacífico y, en el futuro, su estrategia se basará en el concepto de compartir la carga con otros países a través de alianzas.La experta señaló que EEUU, por ejemplo, impone aranceles y restricciones a todos sus socios comerciales."Si realmente quieres convencer a los demás de que te ayuden, no puedes, al mismo tiempo, reprimirles o limitar sus posibilidades de desarrollo y, después, pedirles ayuda", aseveró Saalman.
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EEUU ya no puede ser el "gendarme del mundo", señala una experta

08:25 GMT 08.10.2026 (actualizado: 08:28 GMT 08.10.2026)
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonDonald Trump, presidente de EEUU
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 08.10.2026
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EEUU no puede actuar como policía global, ya que no cuenta con los recursos reales para ello, mientras que cada vez un mayor número de países se están volviendo más independientes en su política, comentó a Sputnik Lora Saalman, investigadora del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).
"Las relaciones entre Estados Unidos y otros países se encuentran actualmente en proceso de reajuste. Es más, creo que este fenómeno no es exclusivo de la Administración de Donald Trump, sino que ya existía en las Administraciones de Joe Biden y Barack Obama", declaró Saalman.
Al mismo tiempo, señaló que hay que reconocer que Washington sigue ocupando una posición de liderazgo, por lo que sus decisiones tienen consecuencias a escala internacional.
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En su opinión, la influencia del país norteamericano se mantiene en la región de Asia-Pacífico y, en el futuro, su estrategia se basará en el concepto de compartir la carga con otros países a través de alianzas.
"Si EEUU realmente confía en sus alianzas y en otros aliados para compartir la carga, me temo que las medidas que está adoptando actualmente podrían no ajustarse a ese enfoque", indicó la analista.
La experta señaló que EEUU, por ejemplo, impone aranceles y restricciones a todos sus socios comerciales.
"Si realmente quieres convencer a los demás de que te ayuden, no puedes, al mismo tiempo, reprimirles o limitar sus posibilidades de desarrollo y, después, pedirles ayuda", aseveró Saalman.
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