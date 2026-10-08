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EEUU ya no puede ser el "gendarme del mundo", señala una experta

EEUU ya no puede ser el "gendarme del mundo", señala una experta

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EEUU no puede actuar como policía global, ya que no cuenta con los recursos reales para ello, mientras que cada vez un mayor número de países se están... 08.10.2026, Sputnik Mundo

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Al mismo tiempo, señaló que hay que reconocer que Washington sigue ocupando una posición de liderazgo, por lo que sus decisiones tienen consecuencias a escala internacional.En su opinión, la influencia del país norteamericano se mantiene en la región de Asia-Pacífico y, en el futuro, su estrategia se basará en el concepto de compartir la carga con otros países a través de alianzas.La experta señaló que EEUU, por ejemplo, impone aranceles y restricciones a todos sus socios comerciales."Si realmente quieres convencer a los demás de que te ayuden, no puedes, al mismo tiempo, reprimirles o limitar sus posibilidades de desarrollo y, después, pedirles ayuda", aseveró Saalman.

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