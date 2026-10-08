¿De qué países se abastece el crimen organizado mexicano en armamento?
© Foto : X: @OHarfuchArmas incautadas en México
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Los cárteles de la droga en México no solo adquieren armas desde el mercado estadounidense: también lo hacen desde más de 25 países e incluso recurren a la manufactura local, según estadísticas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), recopiladas por la revista 'Proceso'.
Entre enero de 2025 y enero de 2026, el Ejército y la Guardia Nacional incautaron 10.689 armas, aunque solo se llegó a identificar la marca y el país de fabricación en el 42% de ellas.
El 70% de las armas que usa el crimen organizado en México son de EEUU, según autoridades
28 de septiembre, 07:09 GMT
EEUU sigue siendo el principal proveedor del crimen organizado nacional, con 62,2% de las armas analizadas. Asimismo, se localizaron armas fabricadas en países como Alemania, Italia, España, Egipto, Corea del Sur, Serbia, Brasil, Israel, Argentina, Polonia, Turquía, Francia, Japón, Finlandia, Suiza y Reino Unido. Además, al menos 247 armas fueron catalogadas como de manufactura mexicana.
El estado de Sinaloa (noroeste) encabeza la lista de entidades con más armas aseguradas, con 2.095, seguido de Sonora (noroeste), Chihuahua (norte) y Baja California (noroeste). El armamento decomisado incluye fusiles, ametralladoras, rifles Barrett, lanzagranadas y lanzacohetes.
El estado de Sinaloa (noroeste) encabeza la lista de entidades con más armas aseguradas, con 2.095, seguido de Sonora (noroeste), Chihuahua (norte) y Baja California (noroeste). El armamento decomisado incluye fusiles, ametralladoras, rifles Barrett, lanzagranadas y lanzacohetes.
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