Casi 3.000 vidas cobradas: 25 años del atentado terrorista más mortífero de la historia

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A las 9:03, el segundo avión —un Boeing 767 de United Airlines, también procedente de Boston con destino a Los Ángeles— se estrelló contra la Torre Sur del WTC, entre los pisos 77 y 85. A bordo viajaban 56 pasajeros y 9 miembros de la tripulación.

Millones de personas presenciaron el ataque por primera vez en la historia en directo.