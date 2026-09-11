Casi 3.000 vidas cobradas: 25 años del atentado terrorista más mortífero de la historia
Ese día, terroristas suicidas del grupo Al Qaeda* secuestraron cuatro aviones comerciales que realizaban vuelos domésticos en Estados Unidos. A bordo viajaban un total de 19 terroristas.
*Organización terrorista prohibida en Rusia.
Ese día, terroristas suicidas del grupo Al Qaeda* secuestraron cuatro aviones comerciales que realizaban vuelos domésticos en Estados Unidos. A bordo viajaban un total de 19 terroristas.
*Organización terrorista prohibida en Rusia.
A las 8:46 de la mañana (hora local), un Boeing 767 de American Airlines, que cubría la ruta Boston-Los Ángeles, se estrelló contra la Torre Norte del World Trade Center, entre los pisos 93 y 99. A bordo viajaban 81 pasajeros (entre ellos, 5 secuestradores) y 11 miembros de la tripulación.
A las 8:46 de la mañana (hora local), un Boeing 767 de American Airlines, que cubría la ruta Boston-Los Ángeles, se estrelló contra la Torre Norte del World Trade Center, entre los pisos 93 y 99. A bordo viajaban 81 pasajeros (entre ellos, 5 secuestradores) y 11 miembros de la tripulación.
A las 9:03, el segundo avión —un Boeing 767 de United Airlines, también procedente de Boston con destino a Los Ángeles— se estrelló contra la Torre Sur del WTC, entre los pisos 77 y 85. A bordo viajaban 56 pasajeros y 9 miembros de la tripulación.
Millones de personas presenciaron el ataque por primera vez en la historia en directo.
A las 9:03, el segundo avión —un Boeing 767 de United Airlines, también procedente de Boston con destino a Los Ángeles— se estrelló contra la Torre Sur del WTC, entre los pisos 77 y 85. A bordo viajaban 56 pasajeros y 9 miembros de la tripulación.
Millones de personas presenciaron el ataque por primera vez en la historia en directo.
A las 9:37, el tercer avión secuestrado, un Boeing 757 de American Airlines que cubría la ruta Washington-Los Ángeles, se estrelló contra la fachada occidental del edificio del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en Virginia.
A bordo viajaban 58 pasajeros y seis miembros de la tripulación.
A las 9:37, el tercer avión secuestrado, un Boeing 757 de American Airlines que cubría la ruta Washington-Los Ángeles, se estrelló contra la fachada occidental del edificio del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en Virginia.
A bordo viajaban 58 pasajeros y seis miembros de la tripulación.
A las 10:03, el cuarto avión —un Boeing 757 de United Airlines que volaba de Newark a San Francisco— se estrelló contra un campo del suroeste de Pensilvania, cerca de la localidad de Shanksville, a unos 200 km de Washington.
A las 10:03, el cuarto avión —un Boeing 757 de United Airlines que volaba de Newark a San Francisco— se estrelló contra un campo del suroeste de Pensilvania, cerca de la localidad de Shanksville, a unos 200 km de Washington.
Según la investigación, los pasajeros del cuarto vuelo, tras enterarse por teléfono de lo ocurrido con los otros aviones secuestrados, intentaron recuperar el control de la aeronave.
Se cree que el objetivo del vuelo, al que los terroristas habían asignado el nombre en clave de 'Facultad de Derecho', era la Casa Blanca o el Capitolio, sede del Congreso de Estados Unidos.
Según la investigación, los pasajeros del cuarto vuelo, tras enterarse por teléfono de lo ocurrido con los otros aviones secuestrados, intentaron recuperar el control de la aeronave.
Se cree que el objetivo del vuelo, al que los terroristas habían asignado el nombre en clave de 'Facultad de Derecho', era la Casa Blanca o el Capitolio, sede del Congreso de Estados Unidos.
Los aviones que se estrellaron contra las torres del WTC habían sido cargados con combustible suficiente para vuelos de larga distancia.
El combustible derramado provocó un incendio de enormes proporciones que, en cuestión de minutos, envolvió los pisos superiores de ambas torres.
A las 9:59, menos de una hora después del impacto, se derrumbó la Torre Sur, gravemente dañada y debilitada por el fuego. A las 10:28, también se desplomó la Torre Norte.
Los aviones que se estrellaron contra las torres del WTC habían sido cargados con combustible suficiente para vuelos de larga distancia.
El combustible derramado provocó un incendio de enormes proporciones que, en cuestión de minutos, envolvió los pisos superiores de ambas torres.
A las 9:59, menos de una hora después del impacto, se derrumbó la Torre Sur, gravemente dañada y debilitada por el fuego. A las 10:28, también se desplomó la Torre Norte.
Los escombros de las torres destruyeron y dañaron otros edificios del complejo del World Trade Center, formado por siete construcciones, además de provocar un gran incendio.
Debido al fuego, que continuó durante casi 7 horas, a las 17:20 de ese mismo día también se derrumbó el edificio WTC-7.
Los escombros de las torres destruyeron y dañaron otros edificios del complejo del World Trade Center, formado por siete construcciones, además de provocar un gran incendio.
Debido al fuego, que continuó durante casi 7 horas, a las 17:20 de ese mismo día también se derrumbó el edificio WTC-7.
El número total de víctimas mortales de los atentados ascendió a 2.977 personas, entre ellas ciudadanos de Estados Unidos y de otros 91 países. Más de 6.000 personas resultaron heridas.
El 11-S también se convirtió en la mayor tragedia en cuanto al número de víctimas entre los servicios de emergencia de Estados Unidos. Entre los fallecidos había 343 bomberos y 60 policías, que perdieron la vida mientras luchaban por salvar a otras personas.
El número total de víctimas mortales de los atentados ascendió a 2.977 personas, entre ellas ciudadanos de Estados Unidos y de otros 91 países. Más de 6.000 personas resultaron heridas.
El 11-S también se convirtió en la mayor tragedia en cuanto al número de víctimas entre los servicios de emergencia de Estados Unidos. Entre los fallecidos había 343 bomberos y 60 policías, que perdieron la vida mientras luchaban por salvar a otras personas.
También figuran como fallecidos en el caso los 19 terroristas: 15 eran ciudadanos de Arabia Saudita, dos de Emiratos Árabes Unidos, uno de Egipto y otro del Líbano.
También figuran como fallecidos en el caso los 19 terroristas: 15 eran ciudadanos de Arabia Saudita, dos de Emiratos Árabes Unidos, uno de Egipto y otro del Líbano.
Hasta la fecha no se ha establecido con exactitud el monto total de las pérdidas.
Hasta la fecha no se ha establecido con exactitud el monto total de las pérdidas.
En noviembre de 2002 se creó una comisión independiente para investigar las circunstancias de la tragedia.
En 2004, publicó un informe final de 600 páginas, en el que estableció que la responsabilidad de los atentados recaía en el grupo Al Qaeda* y su líder, Osama bin Laden, quien pasó a ser considerado el "terrorista número uno" del mundo.
En noviembre de 2002 se creó una comisión independiente para investigar las circunstancias de la tragedia.
En 2004, publicó un informe final de 600 páginas, en el que estableció que la responsabilidad de los atentados recaía en el grupo Al Qaeda* y su líder, Osama bin Laden, quien pasó a ser considerado el "terrorista número uno" del mundo.
En respuesta a los ataques, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, impulsó una campaña militar internacional que pasó a la historia como la Guerra contra el terrorismo.
La campaña recibió oficialmente el nombre de Libertad Duradera y consistió en una serie de operaciones militares en el extranjero, principalmente en Afganistán, donde tenía su base Al Qaeda*.
En respuesta a los ataques, el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, impulsó una campaña militar internacional que pasó a la historia como la Guerra contra el terrorismo.
La campaña recibió oficialmente el nombre de Libertad Duradera y consistió en una serie de operaciones militares en el extranjero, principalmente en Afganistán, donde tenía su base Al Qaeda*.
Además de determinar a los responsables, el informe de la comisión afirmó que los atentados fueron posibles debido a "profundos fallos administrativos" en el funcionamiento del Gobierno y los servicios de inteligencia estadounidenses.
Además de determinar a los responsables, el informe de la comisión afirmó que los atentados fueron posibles debido a "profundos fallos administrativos" en el funcionamiento del Gobierno y los servicios de inteligencia estadounidenses.
Zacarias Moussaoui, ciudadano francés de origen marroquí, se declaró culpable en abril de 2005 de cargos relacionados con la conspiración de Al Qaeda* y en mayo de 2006 fue condenado a cadena perpetua.
*Organización terrorista prohibida en Rusia.
Zacarias Moussaoui, ciudadano francés de origen marroquí, se declaró culpable en abril de 2005 de cargos relacionados con la conspiración de Al Qaeda* y en mayo de 2006 fue condenado a cadena perpetua.
*Organización terrorista prohibida en Rusia.
Otros seis sospechosos, entre ellos Jalid Sheij Mohamed, a quien la comisión señala como figura central en la preparación de los ataques, llevan años recluidos en la base militar estadounidense de Guantánamo.
Los cargos oficiales fueron presentados en 2008, pero el proceso judicial aún no ha concluido debido a numerosos retrasos procesales.
Otros seis sospechosos, entre ellos Jalid Sheij Mohamed, a quien la comisión señala como figura central en la preparación de los ataques, llevan años recluidos en la base militar estadounidense de Guantánamo.
Los cargos oficiales fueron presentados en 2008, pero el proceso judicial aún no ha concluido debido a numerosos retrasos procesales.
En 2011 se inauguraron en el lugar donde se alzaban las torres destruidas un monumento y un museo nacionales: dos piscinas con cascadas, trazadas sobre el perímetro de las antiguas torres, están rodeadas por un parque con más de 400 robles blancos, mientras que en los parapetos de bronce están grabados los nombres de los casi 3.000 muertos.
Desde 2002, el 11 de septiembre se conmemora en Estados Unidos como el Día del Patriota y, desde 2009, también como el Día Nacional de Servicio y Conmemoración.
En 2011 se inauguraron en el lugar donde se alzaban las torres destruidas un monumento y un museo nacionales: dos piscinas con cascadas, trazadas sobre el perímetro de las antiguas torres, están rodeadas por un parque con más de 400 robles blancos, mientras que en los parapetos de bronce están grabados los nombres de los casi 3.000 muertos.
Desde 2002, el 11 de septiembre se conmemora en Estados Unidos como el Día del Patriota y, desde 2009, también como el Día Nacional de Servicio y Conmemoración.