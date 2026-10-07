https://noticiaslatam.lat/20261007/la-inflacion-en-la-ocde-repunta-hasta-un-43-ante-el-aumento-de-los-costos-del-combustible-1175338119.html

La inflación en la OCDE repunta hasta un 4,3% ante el aumento de los costos del combustible

La inflación en la OCDE repunta hasta un 4,3% ante el aumento de los costos del combustible

Sputnik Mundo

La medición repuntó un 0,2% en agosto con respecto a julio. Los precios de los productos energéticos avanzaron a una tasa del 13,6%, un aumento de dos puntos... 07.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-07T04:05+0000

2026-10-07T04:05+0000

2026-10-07T04:05+0000

economía

españa

australia

bélgica

organización para la cooperación y el desarrollo económico (ocde)

inflación

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/08/1172957748_0:81:1024:657_1920x0_80_0_0_dcc5f537394f07bc291d6cf59f7dece0.jpg

El encarecimiento energético tuvo un impacto especialmente pronunciado en naciones como España, Australia, Bélgica, Dinamarca, Italia y Turquía, donde los incrementos en este sector superaron el 5%.Analistas y previsiones preliminares en la zona euro y Estados Unidos anticipan que la tendencia al alza de la inflación continuará en los próximos meses. Esta presión responde al comportamiento del mercado petrolero internacional, donde la cotización del barril de crudo Brent se ha mantenido de manera consistente por encima de los 100 dólares durante las últimas semanas, elevando los costos operativos de transporte e industria a nivel global.

https://noticiaslatam.lat/20261006/petroleo-en-las-malvinas-la-salida-de-dos-contratistas-golpea-al-proyecto-sea-lion-1175331516.html

españa

australia

bélgica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

españa, australia, bélgica, organización para la cooperación y el desarrollo económico (ocde), inflación