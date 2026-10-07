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La inflación en la OCDE repunta hasta un 4,3% ante el aumento de los costos del combustible
La inflación en la OCDE repunta hasta un 4,3% ante el aumento de los costos del combustible
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La medición repuntó un 0,2% en agosto con respecto a julio. Los precios de los productos energéticos avanzaron a una tasa del 13,6%, un aumento de dos puntos... 07.10.2026, Sputnik Mundo
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El encarecimiento energético tuvo un impacto especialmente pronunciado en naciones como España, Australia, Bélgica, Dinamarca, Italia y Turquía, donde los incrementos en este sector superaron el 5%.Analistas y previsiones preliminares en la zona euro y Estados Unidos anticipan que la tendencia al alza de la inflación continuará en los próximos meses. Esta presión responde al comportamiento del mercado petrolero internacional, donde la cotización del barril de crudo Brent se ha mantenido de manera consistente por encima de los 100 dólares durante las últimas semanas, elevando los costos operativos de transporte e industria a nivel global.
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La inflación en la OCDE repunta hasta un 4,3% ante el aumento de los costos del combustible

04:05 GMT 07.10.2026
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Estación de gas - Sputnik Mundo, 1920, 07.10.2026
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La medición repuntó un 0,2% en agosto con respecto a julio. Los precios de los productos energéticos avanzaron a una tasa del 13,6%, un aumento de dos puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, lo cual afectó a 28 de los 37 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, según datos del organismo.
El encarecimiento energético tuvo un impacto especialmente pronunciado en naciones como España, Australia, Bélgica, Dinamarca, Italia y Turquía, donde los incrementos en este sector superaron el 5%.

Analistas y previsiones preliminares en la zona euro y Estados Unidos anticipan que la tendencia al alza de la inflación continuará en los próximos meses.
Petróleo en las Malvinas: la salida de dos contratistas golpea al proyecto Sea Lion - Sputnik Mundo, 1920, 06.10.2026
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Petróleo en las Malvinas: la salida de dos contratistas golpea al proyecto Sea Lion
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Esta presión responde al comportamiento del mercado petrolero internacional, donde la cotización del barril de crudo Brent se ha mantenido de manera consistente por encima de los 100 dólares durante las últimas semanas, elevando los costos operativos de transporte e industria a nivel global.
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