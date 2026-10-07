https://noticiaslatam.lat/20261007/la-cancion-latinoamericana-esta-de-luto-muere-piero-a-los-81-anos-1175348613.html

La canción latinoamericana está de luto: muere Piero a los 81 años

La canción latinoamericana está de luto: muere Piero a los 81 años

Sputnik Mundo

El cantautor argentino Piero Antonio Franco De Benedictis falleció en Buenos Aires por motivos que hasta el momento no han sido especificados, se informó en... 07.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-07T22:35+0000

2026-10-07T22:35+0000

2026-10-07T22:35+0000

américa latina

sociedad

buenos aires

españa

caracas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/07/1175348695_179:0:2552:1335_1920x0_80_0_0_a696a354d5dbab7290ff862a6762dda6.jpg

El artista —que dedicó gran parte de su carrera a la canción social y política— llevaba días internado en el Hospital Italiano de la capital argentina.Debido al contenido subversivo de varias de sus canciones, Piero sufrió persecución política en su país e incluso un intento de secuestro que lo obligó a exiliarse en España en 1976. Entre sus temas más populares se encuentran Mi Viejo, Tengo la piel cansada, Para el pueblo lo que es del pueblo y Caminando por Caracas.

https://noticiaslatam.lat/20260825/fallece-a-los-80-anos-dolly-parton-iconica-cantante-estadounidense-1174802417.html

buenos aires

españa

caracas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

sociedad, buenos aires, españa, caracas