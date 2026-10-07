https://noticiaslatam.lat/20261007/la-cancion-latinoamericana-esta-de-luto-muere-piero-a-los-81-anos-1175348613.html
La canción latinoamericana está de luto: muere Piero a los 81 años
La canción latinoamericana está de luto: muere Piero a los 81 años
Sputnik Mundo
El cantautor argentino Piero Antonio Franco De Benedictis falleció en Buenos Aires por motivos que hasta el momento no han sido especificados, se informó en... 07.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-07T22:35+0000
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El artista —que dedicó gran parte de su carrera a la canción social y política— llevaba días internado en el Hospital Italiano de la capital argentina.Debido al contenido subversivo de varias de sus canciones, Piero sufrió persecución política en su país e incluso un intento de secuestro que lo obligó a exiliarse en España en 1976. Entre sus temas más populares se encuentran Mi Viejo, Tengo la piel cansada, Para el pueblo lo que es del pueblo y Caminando por Caracas.
https://noticiaslatam.lat/20260825/fallece-a-los-80-anos-dolly-parton-iconica-cantante-estadounidense-1174802417.html
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El cantautor argentino Piero Antonio Franco De Benedictis falleció en Buenos Aires por motivos que hasta el momento no han sido especificados, se informó en sus redes sociales.
El artista —que dedicó gran parte de su carrera a la
canción social y política
— llevaba días internado en el Hospital Italiano de la capital
argentina
.
Debido al contenido subversivo de varias de sus canciones, Piero sufrió
persecución política en su país e incluso un intento de secuestro que lo obligó a exiliarse en España en 1976.
Entre sus temas más populares se encuentran
Mi Viejo, Tengo la piel cansada, Para el pueblo lo que es del pueblo y Caminando por Caracas.
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