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La canción latinoamericana está de luto: muere Piero a los 81 años
La canción latinoamericana está de luto: muere Piero a los 81 años
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El cantautor argentino Piero Antonio Franco De Benedictis falleció en Buenos Aires por motivos que hasta el momento no han sido especificados, se informó en... 07.10.2026, Sputnik Mundo
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El artista —que dedicó gran parte de su carrera a la canción social y política— llevaba días internado en el Hospital Italiano de la capital argentina.Debido al contenido subversivo de varias de sus canciones, Piero sufrió persecución política en su país e incluso un intento de secuestro que lo obligó a exiliarse en España en 1976. Entre sus temas más populares se encuentran Mi Viejo, Tengo la piel cansada, Para el pueblo lo que es del pueblo y Caminando por Caracas.
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La canción latinoamericana está de luto: muere Piero a los 81 años

22:35 GMT 07.10.2026
© FotoLa canción latinoamericana está de luto: muere Piero a los 81 años
La canción latinoamericana está de luto: muere Piero a los 81 años - Sputnik Mundo, 1920, 07.10.2026
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El cantautor argentino Piero Antonio Franco De Benedictis falleció en Buenos Aires por motivos que hasta el momento no han sido especificados, se informó en sus redes sociales.
El artista —que dedicó gran parte de su carrera a la canción social y política— llevaba días internado en el Hospital Italiano de la capital argentina.
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Debido al contenido subversivo de varias de sus canciones, Piero sufrió persecución política en su país e incluso un intento de secuestro que lo obligó a exiliarse en España en 1976.
Entre sus temas más populares se encuentran Mi Viejo, Tengo la piel cansada, Para el pueblo lo que es del pueblo y Caminando por Caracas.
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