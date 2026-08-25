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Fallece a los 80 años la icónica cantante estadounidense Dolly Parton
Fallece a los 80 años la icónica cantante estadounidense Dolly Parton
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La cantante, compositora y actriz Dolly Parton, cuyo brillante estrellato en la música country se vio igualado por su fama en el pop, falleció a los 80 años... 25.08.2026, Sputnik Mundo
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El anuncio de su muerte fue realizado a través de su cuenta oficial de Instagram, con un video de su sobrino Bryan Seaver en nombre de la familia Parton.Dolly se convirtió en una de las figuras más queridas del mundo del espectáculo, ganando innumerables premios y construyendo un imperio que trascendió la música. Es considerada como una de las mejores cantantes de la música country, así como una de las principales figuras artísticas de este género.Durante su legendaria carrera, Dolly vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo, consolidándose como una de las artistas con mayores ventas de todos los tiempos. Sus discos le han valido siete premios Grammy, así como varias nominaciones a los Globos de Oro y a los premios de la Academia. En 2025, recibió el premio Óscar honorífico Jean Hersholt. En 2004, la revista Rolling Stone la posicionó en el puesto número 73 de su lista de los mejores cantantes de todos los tiempos.
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Fallece a los 80 años la icónica cantante estadounidense Dolly Parton
18:44 GMT 25.08.2026 (actualizado: 18:51 GMT 25.08.2026)
La cantante, compositora y actriz Dolly Parton, cuyo brillante estrellato en la música country se vio igualado por su fama en el pop, falleció a los 80 años. Su familia no reveló la causa de su muerte, pero según medios, la artista había estado lidiando con problemas de salud en los últimos meses.
El anuncio de su muerte fue realizado a través de su cuenta oficial de Instagram, con un video de su sobrino Bryan Seaver en nombre de la familia Parton.
"Su espíritu vivirá con nosotros para siempre (...) Descansa en paz, tía Dolly," expreso en el video Bryan Seaver.
Dolly se convirtió en una de las figuras más queridas del mundo del espectáculo, ganando innumerables premios y construyendo un imperio que trascendió la música. Es considerada como una de las mejores cantantes de la música country, así como una de las principales figuras artísticas de este género.
Durante su legendaria carrera, Dolly vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo, consolidándose como una de las artistas con mayores ventas de todos los tiempos. Sus discos le han valido siete premios Grammy, así como varias nominaciones a los Globos de Oro y a los premios de la Academia. En 2025, recibió el premio Óscar honorífico Jean Hersholt. En 2004, la revista Rolling Stone la posicionó en el puesto número 73 de su lista de los mejores cantantes de todos los tiempos.