https://noticiaslatam.lat/20260825/fallece-a-los-80-anos-dolly-parton-iconica-cantante-estadounidense-1174802417.html

Fallece a los 80 años la icónica cantante estadounidense Dolly Parton

Fallece a los 80 años la icónica cantante estadounidense Dolly Parton

Sputnik Mundo

La cantante, compositora y actriz Dolly Parton, cuyo brillante estrellato en la música country se vio igualado por su fama en el pop, falleció a los 80 años... 25.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-25T18:44+0000

2026-08-25T18:44+0000

2026-08-25T18:51+0000

estilo de vida

👤 gente

eeuu

🎭 arte y cultura

música

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/19/1174801783_0:0:2870:1614_1920x0_80_0_0_3d5d97b30fd67f681a56c75d392351a0.jpg

El anuncio de su muerte fue realizado a través de su cuenta oficial de Instagram, con un video de su sobrino Bryan Seaver en nombre de la familia Parton.Dolly se convirtió en una de las figuras más queridas del mundo del espectáculo, ganando innumerables premios y construyendo un imperio que trascendió la música. Es considerada como una de las mejores cantantes de la música country, así como una de las principales figuras artísticas de este género.Durante su legendaria carrera, Dolly vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo, consolidándose como una de las artistas con mayores ventas de todos los tiempos. Sus discos le han valido siete premios Grammy, así como varias nominaciones a los Globos de Oro y a los premios de la Academia. En 2025, recibió el premio Óscar honorífico Jean Hersholt. En 2004, la revista Rolling Stone la posicionó en el puesto número 73 de su lista de los mejores cantantes de todos los tiempos.

https://noticiaslatam.lat/20260802/la-bailarina-mexicana-elisa-carrillo-se-niega-a-politizar-el-arte-la-danza-debe-unir-a-los-seres-1174469170.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

👤 gente, eeuu, 🎭 arte y cultura, música