Flavio Bolsonaro advierte que cambiará la Constitución si gana balotaje
© AP Photo / Eraldo PeresКандидат в президенты Флавио Болсонару после 1 тура президентских выборов в Бразилии
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El senador y candidato a la Presidencia de Brasil, Flavio Bolsonaro, afirmó que usará la mayoría conservadora en el Congreso Nacional para cambiar la Constitución si resulta elegido en el balotaje que disputará frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva el próximo 25 de octubre.
"Brasil ya me ha dado un Congreso mucho más a la derecha de lo que es hoy, con la mayoría del Senado para elegir al presidente del Senado; con la mayoría en la Cámara para elegir al presidente de la Cámara, para cambiar la Constitución, para redemocratizar este país, para que las instituciones vuelvan a respetar la Constitución", dijo en un discurso público.
El hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) hizo estas declaraciones en el estado de Goiás (centro-oeste), donde recibió el apoyo de Ronaldo Caiado, excandidato presidencial que quedó en quinta posición en la primera vuelta de las presidenciales.
Uno de los principales objetivos del bolsonarismo para la próxima legislatura es lograr sacar adelante en el Senado el impeachment de jueces del Tribunal Supremo Federal y colocar a jueces afines. Para conseguirlo se necesitan 54 votos, dos tercios de los escaños de la Cámara alta.
Uno de los principales objetivos del bolsonarismo para la próxima legislatura es lograr sacar adelante en el Senado el impeachment de jueces del Tribunal Supremo Federal y colocar a jueces afines. Para conseguirlo se necesitan 54 votos, dos tercios de los escaños de la Cámara alta.
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