Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261007/esta-fue-la-causa-del-incendio-en-la-refineria-de-cardon-en-venezuela-1175337781.html
Esta fue la causa del incendio en la refinería de Cardón en Venezuela
Esta fue la causa del incendio en la refinería de Cardón en Venezuela
Sputnik Mundo
La refinería, ubicada en el estado de Falcón (noroeste), sufrió un incendio tras la ruptura de una tubería de gas natural, según informó la empresa estatal... 07.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-07T03:59+0000
2026-10-07T03:59+0000
américa latina
venezuela
refinería
incendio
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/07/1175337624_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_01fa23deebe6aebd2b7877d56a1bddf1.jpg
Según la petrolera, no se reportan trabajadores lesionados, afectaciones a terceros ni daños mayores. Las autoridades añadieron que, tras el accidente, se activó el protocolo de seguridad establecido para estos casos, con una parada de emergencia de las plantas de la refinería afectada, mientras se evalúan las condiciones para su arranque seguro."Es de destacar que el Sistema de Refinación Nacional cuenta con inventarios suficientes para garantizar la entrega de combustibles al pueblo venezolano", añadió la compañía.La segunda refinería más grande del país sudamericano —con capacidad de unos 310.000 barriles por día— detuvo sus operaciones después del incendio, lo que obligó a cerrar toda la instalación, incluidas sus calderas, informaron medios occidentales. Cardón forma parte del Centro de Refinación de Paraguana de PDVSA, con una capacidad de 955.000 barriles de petróleo por día.
https://noticiaslatam.lat/20261002/el-fmi-analiza-la-apertura-de-una-oficina-en-venezuela-1175269091.html
venezuela
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/07/1175337624_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_0c15991cd3b5be3a77f5cf16f666bfb2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
venezuela, refinería, incendio
venezuela, refinería, incendio

Esta fue la causa del incendio en la refinería de Cardón en Venezuela

03:59 GMT 07.10.2026
© AP Photo / Matias DelacroixRefinería de Cardón en Venezuela
Refinería de Cardón en Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 07.10.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Síguenos en
La refinería, ubicada en el estado de Falcón (noroeste), sufrió un incendio tras la ruptura de una tubería de gas natural, según informó la empresa estatal Petróleos de Venezuela S. A., que añadió que las llamas fueron controladas rápidamente por personal de atención de emergencias.
Según la petrolera, no se reportan trabajadores lesionados, afectaciones a terceros ni daños mayores. Las autoridades añadieron que, tras el accidente, se activó el protocolo de seguridad establecido para estos casos, con una parada de emergencia de las plantas de la refinería afectada, mientras se evalúan las condiciones para su arranque seguro.
"Es de destacar que el Sistema de Refinación Nacional cuenta con inventarios suficientes para garantizar la entrega de combustibles al pueblo venezolano", añadió la compañía.
Kristalina Georgieva, directora del FMI - Sputnik Mundo, 1920, 02.10.2026
América Latina
El FMI analiza la apertura de una oficina en Venezuela
2 de octubre, 04:16 GMT
La segunda refinería más grande del país sudamericano —con capacidad de unos 310.000 barriles por día— detuvo sus operaciones después del incendio, lo que obligó a cerrar toda la instalación, incluidas sus calderas, informaron medios occidentales.

Cardón forma parte del Centro de Refinación de Paraguana de PDVSA, con una capacidad de 955.000 barriles de petróleo por día.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала