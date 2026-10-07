Esta fue la causa del incendio en la refinería de Cardón en Venezuela

Según la petrolera, no se reportan trabajadores lesionados, afectaciones a terceros ni daños mayores. Las autoridades añadieron que, tras el accidente, se activó el protocolo de seguridad establecido para estos casos, con una parada de emergencia de las plantas de la refinería afectada, mientras se evalúan las condiciones para su arranque seguro."Es de destacar que el Sistema de Refinación Nacional cuenta con inventarios suficientes para garantizar la entrega de combustibles al pueblo venezolano", añadió la compañía.La segunda refinería más grande del país sudamericano —con capacidad de unos 310.000 barriles por día— detuvo sus operaciones después del incendio, lo que obligó a cerrar toda la instalación, incluidas sus calderas, informaron medios occidentales. Cardón forma parte del Centro de Refinación de Paraguana de PDVSA, con una capacidad de 955.000 barriles de petróleo por día.
La refinería, ubicada en el estado de Falcón (noroeste), sufrió un incendio tras la ruptura de una tubería de gas natural, según informó la empresa estatal Petróleos de Venezuela S. A., que añadió que las llamas fueron controladas rápidamente por personal de atención de emergencias.
Según la petrolera, no se reportan trabajadores lesionados, afectaciones a terceros ni daños mayores. Las autoridades añadieron que, tras el accidente, se activó el protocolo de seguridad establecido para estos casos, con una parada de emergencia de las plantas de la refinería afectada, mientras se evalúan las condiciones para su arranque seguro.
"Es de destacar que el Sistema de Refinación Nacional cuenta con inventarios suficientes para garantizar la entrega de combustibles al pueblo venezolano", añadió la compañía.
La segunda refinería más grande del país sudamericano —con capacidad de unos 310.000 barriles por día— detuvo sus operaciones después del incendio, lo que obligó a cerrar toda la instalación, incluidas sus calderas, informaron medios occidentales.
Cardón forma parte del Centro de Refinación de Paraguana de PDVSA, con una capacidad de 955.000 barriles de petróleo por día.
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