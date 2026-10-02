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El FMI analiza la apertura de una oficina en Venezuela
El FMI analiza la apertura de una oficina en Venezuela
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) estudia, junto con las autoridades del país sudamericano, establecer una sede para "facilitar la cooperación técnica y... 02.10.2026, Sputnik Mundo
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La funcionaria también precisó que, hasta ahora, Caracas no ha solicitado un programa de financiamiento, a pesar de que los contactos entre Venezuela y el FMI fueron restablecidos hace unos meses tras varios años de suspensión. De hecho, hace unas semanas, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que su país ya dialoga para recuperar los recursos millonarios que el FMI le congeló durante mucho tiempo, e incluso utilizó 346 millones de ese fondo para las obras de recuperación tras los devastadores sismos de junio pasado.
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El FMI analiza la apertura de una oficina en Venezuela

04:16 GMT 02.10.2026
© AP Photo / Jose Luis MaganaKristalina Georgieva, directora del FMI
Kristalina Georgieva, directora del FMI - Sputnik Mundo, 1920, 02.10.2026
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) estudia, junto con las autoridades del país sudamericano, establecer una sede para "facilitar la cooperación técnica y el desarrollo de capacidades", aunque todavía no hay un calendario definido, informó la portavoz del organismo, Julie Kozack, en conferencia de prensa.
La funcionaria también precisó que, hasta ahora, Caracas no ha solicitado un programa de financiamiento, a pesar de que los contactos entre Venezuela y el FMI fueron restablecidos hace unos meses tras varios años de suspensión.
Colombia recurre al FMI ante la crisis fiscal: La alternativa no va a solucionar los problemas - Sputnik Mundo, 1920, 30.09.2026
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Colombia recurre al FMI ante la crisis fiscal: "La alternativa no va a solucionar los problemas"
30 de septiembre, 19:58 GMT
De hecho, hace unas semanas, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que su país ya dialoga para recuperar los recursos millonarios que el FMI le congeló durante mucho tiempo, e incluso utilizó 346 millones de ese fondo para las obras de recuperación tras los devastadores sismos de junio pasado.
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