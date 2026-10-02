El FMI analiza la apertura de una oficina en Venezuela

La funcionaria también precisó que, hasta ahora, Caracas no ha solicitado un programa de financiamiento, a pesar de que los contactos entre Venezuela y el FMI fueron restablecidos hace unos meses tras varios años de suspensión. De hecho, hace unas semanas, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que su país ya dialoga para recuperar los recursos millonarios que el FMI le congeló durante mucho tiempo, e incluso utilizó 346 millones de ese fondo para las obras de recuperación tras los devastadores sismos de junio pasado.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) estudia, junto con las autoridades del país sudamericano, establecer una sede para "facilitar la cooperación técnica y el desarrollo de capacidades", aunque todavía no hay un calendario definido, informó la portavoz del organismo, Julie Kozack, en conferencia de prensa.
La funcionaria también precisó que, hasta ahora, Caracas no ha solicitado un programa de financiamiento, a pesar de que los contactos entre Venezuela y el FMI fueron restablecidos hace unos meses tras varios años de suspensión.
De hecho, hace unas semanas, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que su país ya dialoga para recuperar los recursos millonarios que el FMI le congeló durante mucho tiempo, e incluso utilizó 346 millones de ese fondo para las obras de recuperación tras los devastadores sismos de junio pasado.
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