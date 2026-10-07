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Es oficial: un presidente de México no puede tener doble nacionalidad

Es oficial: un presidente de México no puede tener doble nacionalidad

Sputnik Mundo

La mandataria Claudia Sheinbaum firmó el decreto de reforma constitucional que establece que, quienes aspiren a la presidencia o a alguna gubernatura, deberán... 07.10.2026, Sputnik Mundo

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Tras haber sido aprobada por el Congreso, la reforma entrará en vigor a partir de 2028 y no afectará los comicios intermedios del 2027.De esta manera, México se alinea con otras naciones de la región —como Cuba, Nicaragua y Venezuela— que restringen de manera absoluta la doble nacionalidad para sus líderes del Poder Ejecutivo. Avalada por una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso y por 22 legislaturas locales, por lo que ha encendido las alarmas de la oposición y de sectores binacionales. Estos colectivos argumentan que la medida es restrictiva y que vulnera los derechos políticos de los millones de mexicanos en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos.

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