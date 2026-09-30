"El espurio Calderón hablando de democracia": Sheinbaum ironiza sobre cumbre de la derecha en México
© AP Photo / Fernando LlanoClaudia Sheinbaum, presidenta de México
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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum cuestionó la legitimidad del Foro América Libre, un encuentro al que asistieron numerosos líderes conservadores de América Latina y que se realiza en la Ciudad de México.
"Si [Felipe Calderón] habla de democracia, sería una joya. El espurio Calderón hablando de democracia. Así está la derecha mexicana", dijo la mandataria a medios de comunicación.
20 de septiembre, 00:35 GMT
Sheinbaum también mencionó algunos temas en los que la participación del expresidente resultaría irónica, como el aumento de los homicidios durante su sexenio.
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