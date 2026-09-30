https://noticiaslatam.lat/20260930/el-espurio-calderon-hablando-de-democracia-sheinbaum-ironiza-sobre-cumbre-de-la-derecha-en-mexico-1175251198.html

"El espurio Calderón hablando de democracia": Sheinbaum ironiza sobre cumbre de la derecha en México

"El espurio Calderón hablando de democracia": Sheinbaum ironiza sobre cumbre de la derecha en México

Sputnik Mundo

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum cuestionó la legitimidad del Foro América Libre, un encuentro al que asistieron numerosos líderes conservadores de... 30.09.2026, Sputnik Mundo

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Sheinbaum también mencionó algunos temas en los que la participación del expresidente resultaría irónica, como el aumento de los homicidios durante su sexenio.

https://noticiaslatam.lat/20260920/morelos-el-estado-mexicano-que-arrastra-una-crisis-de-seguridad-desde-hace-30-anos-1175122153.html

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