https://noticiaslatam.lat/20261007/cuanto-crecio-el-gasto-militar-de-europa-en-los-ultimos-5-anos-1175342433.html
¿Cuánto creció el gasto militar de Europa en los últimos 5 años?
¿Cuánto creció el gasto militar de Europa en los últimos 5 años?
Sputnik Mundo
Entre 2021 y 2026, los presupuestos de defensa de los miembros europeos de la OTAN aumentaron año tras año y, en última instancia, se duplicaron, señala el... 07.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-07T14:34+0000
2026-10-07T14:34+0000
2026-10-07T14:34+0000
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La infografía de Sputnik te muestra el ritmo de crecimiento de los gastos en defensa, ofreciendo una idea del militarismo imperante en Europa:
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2026
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https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/07/1175343575_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_046d23167eaf91b77bb2fbb24032a779.jpg
¿Cuánto creció el gasto militar de Europa en los últimos 5 años?
Sputnik Mundo
¿Cuánto creció el gasto militar de Europa en los últimos 5 años?
2026-10-07T14:34+0000
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Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
🛡️ infografías militares, 📊 infografía, 🛡️ fuerzas armadas, otan, presupuesto militar, militarización, видео
🛡️ infografías militares, 📊 infografía, 🛡️ fuerzas armadas, otan, presupuesto militar, militarización, видео
¿Cuánto creció el gasto militar de Europa en los últimos 5 años?
Entre 2021 y 2026, los presupuestos de defensa de los miembros europeos de la OTAN aumentaron año tras año y, en última instancia, se duplicaron, señala el informe 'La inversión en defensa de los países de la OTAN (2014–2026)'.
La infografía de Sputnik te muestra el ritmo de crecimiento de los gastos en defensa, ofreciendo una idea del militarismo imperante en Europa:
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