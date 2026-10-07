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https://noticiaslatam.lat/20261007/cuanto-crecio-el-gasto-militar-de-europa-en-los-ultimos-5-anos-1175342433.html
¿Cuánto creció el gasto militar de Europa en los últimos 5 años?
¿Cuánto creció el gasto militar de Europa en los últimos 5 años?
Sputnik Mundo
Entre 2021 y 2026, los presupuestos de defensa de los miembros europeos de la OTAN aumentaron año tras año y, en última instancia, se duplicaron, señala el... 07.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-07T14:34+0000
2026-10-07T14:34+0000
multimedia
🛡️ infografías militares
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otan
presupuesto militar
militarización
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La infografía de Sputnik te muestra el ritmo de crecimiento de los gastos en defensa, ofreciendo una idea del militarismo imperante en Europa:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
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MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
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Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
¿Cuánto creció el gasto militar de Europa en los últimos 5 años?
Sputnik Mundo
¿Cuánto creció el gasto militar de Europa en los últimos 5 años?
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1920
1920
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Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
🛡️ infografías militares, 📊 infografía, 🛡️ fuerzas armadas, otan, presupuesto militar, militarización, видео
🛡️ infografías militares, 📊 infografía, 🛡️ fuerzas armadas, otan, presupuesto militar, militarización, видео

¿Cuánto creció el gasto militar de Europa en los últimos 5 años?

14:34 GMT 07.10.2026
© Sputnik¿Cuánto creció el gasto militar de Europa en los últimos 5 años?
¿Cuánto creció el gasto militar de Europa en los últimos 5 años? - Sputnik Mundo, 1920, 07.10.2026
© Sputnik
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Entre 2021 y 2026, los presupuestos de defensa de los miembros europeos de la OTAN aumentaron año tras año y, en última instancia, se duplicaron, señala el informe 'La inversión en defensa de los países de la OTAN (2014–2026)'.
La infografía de Sputnik te muestra el ritmo de crecimiento de los gastos en defensa, ofreciendo una idea del militarismo imperante en Europa:
© Sputnik
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