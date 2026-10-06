https://noticiaslatam.lat/20261006/un-hacker-penetra-los-centros-de-datos-de-ucrania-y-obtiene-informacion-de-sus-ffaa-1175327213.html

Un hacker penetra los centros de datos de Ucrania y obtiene información de sus FFAA

Un hacker penetra los centros de datos de Ucrania y obtiene información de sus FFAA

Sputnik Mundo

El hacker prorruso PalachPro declaró a Sputnik que logró hackear centros de datos en territorio ucraniano, lo que le permitió acceder a documentos del... 06.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-06T08:48+0000

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Según explicó, el ataque permitió obtener los datos y las coordenadas de centros de datos ocultos que colaboran con el Ejército de Ucrania. Estas instalaciones albergan sistemas de copias de seguridad, servidores de correo del Ministerio de Defensa, la aplicación Armiya+, la plataforma de mensajería Sonata y otra información.Añadió que, durante la operación, se descubrieron datos y coordenadas de centros de datos ocultos de DeNovo, Parkovi, la empresa Giga, Volla, WNET, TTK y otros. Señaló que, además de la documentación, obtuvo datos sobre la estructura de los propios centros de datos: la distribución de los edificios y las instalaciones, sus superficies, el número y la potencia de los servidores, los modelos de las cámaras de videovigilancia, los sistemas de refrigeración y los de extinción de incendios.

https://noticiaslatam.lat/20260929/hackers-habrian-robado-la-informacion-de-mas-de-3-millones-de-integrantes-del-pentagono-segun-1175224410.html

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