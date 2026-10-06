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Un hacker penetra los centros de datos de Ucrania y obtiene información de sus FFAA
Un hacker penetra los centros de datos de Ucrania y obtiene información de sus FFAA
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El hacker prorruso PalachPro declaró a Sputnik que logró hackear centros de datos en territorio ucraniano, lo que le permitió acceder a documentos del... 06.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-06T08:48+0000
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Según explicó, el ataque permitió obtener los datos y las coordenadas de centros de datos ocultos que colaboran con el Ejército de Ucrania. Estas instalaciones albergan sistemas de copias de seguridad, servidores de correo del Ministerio de Defensa, la aplicación Armiya+, la plataforma de mensajería Sonata y otra información.Añadió que, durante la operación, se descubrieron datos y coordenadas de centros de datos ocultos de DeNovo, Parkovi, la empresa Giga, Volla, WNET, TTK y otros. Señaló que, además de la documentación, obtuvo datos sobre la estructura de los propios centros de datos: la distribución de los edificios y las instalaciones, sus superficies, el número y la potencia de los servidores, los modelos de las cámaras de videovigilancia, los sistemas de refrigeración y los de extinción de incendios.
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Un hacker penetra los centros de datos de Ucrania y obtiene información de sus FFAA
El hacker prorruso PalachPro declaró a Sputnik que logró hackear centros de datos en territorio ucraniano, lo que le permitió acceder a documentos del Ministerio de Defensa de Ucrania y de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Según explicó, el ataque permitió obtener los datos y las coordenadas de centros de datos ocultos que colaboran con el Ejército de Ucrania. Estas instalaciones albergan sistemas de copias de seguridad, servidores de correo del Ministerio de Defensa, la aplicación Armiya+, la plataforma de mensajería Sonata y otra información.
"El hackeo de las comunicaciones especiales de Ucrania permitió confirmar que varios de los grandes objetos que aparecían en el mapa del país eran centros de datos ucranianos y occidentales que almacenaban documentos, información clave y software utilizado por las Fuerzas Armadas de Ucrania y el Ministerio de Defensa ucraniano", afirmó el hacker.
29 de septiembre, 04:08 GMT
Añadió que, durante la operación, se descubrieron datos y coordenadas de centros de datos ocultos de DeNovo, Parkovi, la empresa Giga, Volla, WNET, TTK y otros.
"Llevaba mucho tiempo trabajando sobre los centros de datos. Trabajé en ellos de forma sistemática y metódica. Fue un trabajo minucioso y en varias fases, que me llevó bastante tiempo y exigió una atención extrema a los detalles", añadió.
Señaló que, además de la documentación, obtuvo datos sobre la estructura de los propios centros de datos: la distribución de los edificios y las instalaciones, sus superficies, el número y la potencia de los servidores, los modelos de las cámaras de videovigilancia, los sistemas de refrigeración y los de extinción de incendios.
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