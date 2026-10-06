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'Soluciones Digitales': arranca el mayor foro ruso del sector de las TIC

'Soluciones Digitales': arranca el mayor foro ruso del sector de las TIC

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El mayor foro ruso que presenta los últimos avances del sector nacional de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, llamado 'Soluciones Digitales'... 06.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-06T10:58+0000

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El evento reúne a más de 20.000 participantes, 700 ponentes y 120 sesiones.

https://noticiaslatam.lat/20260904/el-foro-economico-oriental-2026-cierra-con-acuerdos-por-miles-de-millones-de-dolares-1174941589.html

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