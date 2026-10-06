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'Soluciones Digitales': arranca el mayor foro ruso del sector de las TIC
'Soluciones Digitales': arranca el mayor foro ruso del sector de las TIC
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El mayor foro ruso que presenta los últimos avances del sector nacional de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, llamado 'Soluciones Digitales'... 06.10.2026, Sputnik Mundo
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'Soluciones Digitales': arranca el mayor foro ruso del sector de las TIC

10:58 GMT 06.10.2026
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'Soluciones Digitales': arranca el mayor foro ruso del sector de las TIC - Sputnik Mundo, 1920, 06.10.2026
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El mayor foro ruso que presenta los últimos avances del sector nacional de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, llamado 'Soluciones Digitales', se inauguró en Moscú con una gran oferta de los productos del país euroasiático, tanto para el mercado nacional como también para los clientes internacionales.
El evento reúne a más de 20.000 participantes, 700 ponentes y 120 sesiones.
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