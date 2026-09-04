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El Foro Económico Oriental 2026 cierra con acuerdos por miles de millones de dólares

El Foro Económico Oriental 2026 cierra con acuerdos por miles de millones de dólares

Sputnik Mundo

La XI edición del Foro Económico Oriental se caracterizó por una amplia participación de representantes empresariales rusos y extranjeros, quienes suscribieron... 04.09.2026, Sputnik Mundo

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Esta cifra "no incluye los acuerdos que constituyen confidencialidad comercial", subrayó el alto funcionario ruso.Como señaló el asesor, en unas 150 actividades del foro tomaron parte más de 9.300 personas —entre ellas 1.200 representantes de los medios de comunicación— procedentes de 78 países, incluidos 18 que Moscú califica de no amistosos.Kobiakov valoró muy positivamente la asistencia al foro de representantes de las naciones de la región, entre ellas las de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El alto funcionario ruso destacó que la plataforma ha llegado a ser "una oportunidad para ser escuchados y comprendidos" para todos los Estados y ayuda a Rusia a integrarse rápidamente en la infraestructura económica y logística de Asia-Pacífico, "lo que ofrece una potente alternativa natural".La XI edición del Foro Económico Oriental se celebró del 1 al 4 de septiembre en la ciudad rusa de Vladivostok. La agencia de noticias Sputnik, que forma parte del grupo mediático Rossiya Segodnya, es socio informativo del evento.

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