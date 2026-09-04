https://noticiaslatam.lat/20260904/el-foro-economico-oriental-2026-cierra-con-acuerdos-por-miles-de-millones-de-dolares-1174941589.html
El Foro Económico Oriental 2026 cierra con acuerdos por miles de millones de dólares
El Foro Económico Oriental 2026 cierra con acuerdos por miles de millones de dólares
Sputnik Mundo
La XI edición del Foro Económico Oriental se caracterizó por una amplia participación de representantes empresariales rusos y extranjeros, quienes suscribieron... 04.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-04T17:31+0000
2026-09-04T17:31+0000
2026-09-04T17:31+0000
internacional
foro económico oriental
rusia
📈 mercados y finanzas
antón kobiakov
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/04/1174941822_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_c268b5cac1d2c957ef4a18ab475a7159.jpg
Esta cifra "no incluye los acuerdos que constituyen confidencialidad comercial", subrayó el alto funcionario ruso.Como señaló el asesor, en unas 150 actividades del foro tomaron parte más de 9.300 personas —entre ellas 1.200 representantes de los medios de comunicación— procedentes de 78 países, incluidos 18 que Moscú califica de no amistosos.Kobiakov valoró muy positivamente la asistencia al foro de representantes de las naciones de la región, entre ellas las de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El alto funcionario ruso destacó que la plataforma ha llegado a ser "una oportunidad para ser escuchados y comprendidos" para todos los Estados y ayuda a Rusia a integrarse rápidamente en la infraestructura económica y logística de Asia-Pacífico, "lo que ofrece una potente alternativa natural".La XI edición del Foro Económico Oriental se celebró del 1 al 4 de septiembre en la ciudad rusa de Vladivostok. La agencia de noticias Sputnik, que forma parte del grupo mediático Rossiya Segodnya, es socio informativo del evento.
https://noticiaslatam.lat/20260903/el-foro-economico-oriental-refleja-a-la-vez-el-desarrollo-militar-y-el-crecimiento-economico-de-1174923179.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/04/1174941822_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_a3afc9c2b01a4ca4b138bb6439fd52f1.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
foro económico oriental, rusia, 📈 mercados y finanzas, antón kobiakov
foro económico oriental, rusia, 📈 mercados y finanzas, antón kobiakov
El Foro Económico Oriental 2026 cierra con acuerdos por miles de millones de dólares
La XI edición del Foro Económico Oriental se caracterizó por una amplia participación de representantes empresariales rusos y extranjeros, quienes suscribieron contratos por importantes sumas, se desprende de las declaraciones del asesor del presidente ruso, Antón Kobiakov.
"Fueron suscritos 318 acuerdos por un valor total de casi 7 billones de rublos [unos 80.920 millones de dólares al cambio actual]", informó Kobiakov en la rueda de prensa sobre los resultados del evento.
Esta cifra "no incluye los acuerdos que constituyen confidencialidad comercial", subrayó el alto funcionario ruso.
Como señaló el asesor, en unas 150 actividades del foro tomaron parte más de 9.300 personas —entre ellas 1.200 representantes de los medios de comunicación— procedentes de 78 países, incluidos 18 que Moscú califica de no amistosos.
Kobiakov valoró muy positivamente la asistencia al foro de representantes de las naciones de la región, entre ellas las de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El alto funcionario ruso destacó que la plataforma ha llegado a ser "una oportunidad para ser escuchados y comprendidos" para todos los Estados y ayuda a Rusia a integrarse rápidamente en la infraestructura económica y logística de Asia-Pacífico, "lo que ofrece una potente alternativa natural".
"[El evento] ya ha traspasado con creces los límites de un simple foro económico. Las decisiones adoptadas aquí afectan a toda la región, que ya se ha convertido en la locomotora de la economía mundial", resumió.
La XI edición del Foro Económico Oriental
se celebró del 1 al 4 de septiembre en la ciudad rusa de Vladivostok. La agencia de noticias Sputnik, que forma parte del grupo mediático Rossiya Segodnya, es socio informativo del evento.