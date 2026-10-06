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"No habrá un nuevo comienzo": ministro de Finanzas israelí hace advertencia a quienes quieran atacar Tel Aviv

"No habrá un nuevo comienzo": ministro de Finanzas israelí hace advertencia a quienes quieran atacar Tel Aviv

Sputnik Mundo

El funcionario Bezalel Smotrich señaló que para quienes busquen confrontarse con el Estado judío, habrá serias consecuencias. 06.10.2026, Sputnik Mundo

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De igual modo, el ministro de Finanzas israelí destacó que "mañana por la mañana, al menos la mitad de Gaza estará bajo nuestra soberanía. Lo mismo ocurre con el Líbano. Ahora mismo, la frontera está a 8, 9 o 12 kilómetros de nosotros. Eso no va a seguir así. No van a volver. ¿Por qué? Porque ustedes empezaron esto con nosotros, y ese es el precio de la guerra".Los dichos de Smotrich ocurren en la víspera del tercer aniversario del ataque coordinado del movimiento palestino Hamás contra Israel. En represalia, Tel Aviv le declaró la guerra a la agrupación, lo cual ha dejado más de 70.000 personas palestinas asesinadas.

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