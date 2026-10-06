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El 'poder blando' de la Iglesia ortodoxa rusa ayuda a contener tensiones en Oriente Medio, indica una experta

El 'poder blando' de la Iglesia ortodoxa rusa ayuda a contener tensiones en Oriente Medio, indica una experta

Sputnik Mundo

La Iglesia ortodoxa rusa no es una nueva fuerza activa en la región, sino más bien un 'poder blando' que se dedica a fortalecer sus lazos culturales con los... 06.10.2026, Sputnik Mundo

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Con estas palabras Ibrahim comentó la visita al Líbano, del 25 al 29 de septiembre, de una delegación de la Iglesia ortodoxa rusa encabezada por el metropolitano Alexi de Cheliábinsk y Miás.En opinión de la periodista, ante la tensa situación actual en la región, la inclusión de representantes eclesiásticos en una delegación que viaja al Líbano parece ser una especie de preludio para reducir los conflictos políticos o contribuir a su resolución.La escritora señaló que la presencia de la Iglesia ortodoxa rusa en la zona tiene una larga historia que se remonta al siglo XIX, cuando se creó una amplia red de escuelas en las que estudiaron miles de estudiantes árabes, algunos de los cuales se convirtieron posteriormente en traductores de literatura rusa.De acuerdo con la interlocutora, tales vínculos son más eficaces que los políticos, por muy importantes que estos sean, ya que los lazos culturales fortalecen las relaciones entre los pueblos y contribuyen al acercamiento entre diferentes religiones.Gracias a los esfuerzos de la Iglesia ortodoxa rusa en el Oriente Medio, estos objetivos se están logrando ahora también en una región árabe y, en última instancia, beneficiarían a cualquier iniciativa política o económica, resumió Ibrahim.

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