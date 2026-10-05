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Una localidad más pasa bajo control de las FFAA de Rusia en la última jornada
Una localidad más pasa bajo control de las FFAA de Rusia en la última jornada
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En el último día de combates, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Samóilovka, en la región de Zaporozhie, reportan desde el Ministerio de... 05.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-05T16:07+0000
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Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra lugares de almacenamiento de drones, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas. Las FFAA rusas también alcanzaron un carro de combate y ocho vehículos blindados.La defensa antiaérea de Rusia, a su vez, interceptó cuatro bombas guiadas, un proyectil del sistema Himars y derribó 861 drones.En cuanto a las bajas ucranianas diarias, Kiev perdió unos 1.435 militares. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 475 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 175 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 255 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 270 militares.
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Una localidad más pasa bajo control de las FFAA de Rusia en la última jornada
En el último día de combates, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Samóilovka, en la región de Zaporozhie, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Mientras tanto, en la región de Járkov, el Ejército de Rusia sigue estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control, indican.
"Las unidades del grupo de tropas Este continuaron su avance hacia el interior de las líneas defensivas del enemigo y, gracias a una acción decidida, liberaron la localidad de Samóilovka, en la región de Zaporozhie", señala el comunicado.
Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra lugares de almacenamiento de drones, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas. Las FFAA rusas también alcanzaron un carro de combate y ocho vehículos blindados.
La defensa antiaérea de Rusia, a su vez, interceptó cuatro bombas guiadas, un proyectil del sistema Himars y derribó 861 drones.
En cuanto a las bajas ucranianas diarias, Kiev perdió unos 1.435 militares. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 475 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 175 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 255 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 270 militares.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 252.914 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.130 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.784 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.632 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 73.658 vehículos militares especiales.