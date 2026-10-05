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Una localidad más pasa bajo control de las FFAA de Rusia en la última jornada

Una localidad más pasa bajo control de las FFAA de Rusia en la última jornada

Sputnik Mundo

En el último día de combates, las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron la localidad de Samóilovka, en la región de Zaporozhie, reportan desde el Ministerio de... 05.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-05T16:07+0000

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Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra lugares de almacenamiento de drones, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas. Las FFAA rusas también alcanzaron un carro de combate y ocho vehículos blindados.La defensa antiaérea de Rusia, a su vez, interceptó cuatro bombas guiadas, un proyectil del sistema Himars y derribó 861 drones.En cuanto a las bajas ucranianas diarias, Kiev perdió unos 1.435 militares. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 475 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó hasta 220 bajas a las FFAA de Ucrania.Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 175 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 255 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 270 militares.

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