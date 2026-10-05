Nicaragua anuncia su retiro del Parlamento Centroamericano
© SputnikLa vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo
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Managua notificó a la directiva del Parlamento Centroamericano (Parlacen) la conclusión inmediata de su acuerdo de pertenencia a ese organismo, anunció la copresidenta Rosario Murillo, a través de 'Canal 4'.
Al explicar los motivos de este país centroamericano, Murillo afirmó que la decisión responde a la consideración del Gobierno nicaragüense de que el organismo "no ha logrado cumplir sus objetivos y funciones para beneficio de la familia de toda la región".
"Esas cartas que van y vienen no representan lo que todos necesitamos y queremos: acuerdos para mejorar la vida de nuestros pueblos, de nuestras familias en cada lugar y de nuestros países", señaló la mandataria, en referencia a las comunicaciones que intercambian los países miembros del organismo, fundado en 1991.
Además, la copresidenta nicaragüense expresó su saludo a los pueblos, familias y Estados de Centroamérica y dijo confiar en que la región tendrá "un futuro más armonioso y promisorio", en un proceso que, afirmó, debe desarrollarse de acuerdo con la soberanía de cada nación y con respeto a las autoridades del Parlacen, así como de los parlamentos que mantienen su membresía.
Asimismo, Murillo informó sobre una declaración suscrita por los 20 diputados nicaragüenses ante el Parlacen, encabezados por la comandante sandinista Doris Tijerino y el exvicepresidente Jaime Morales, en la que expresaron su respaldo a la decisión del Gobierno de denunciar el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas.
"Nosotros, diputadas y diputados propietarios y suplentes por la República de Nicaragua, electos ante el Parlamento Centroamericano, expresamos nuestro total respaldo a la decisión soberana del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de denunciar el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas", señala el documento.
La bancada manifestó que continuará actuando "con responsabilidad, disciplina y unidad", en defensa de la soberanía, la autodeterminación y los intereses del pueblo nicaragüense. Precisó que sus integrantes continuarán trabajando como parlamentarios "en coordinación directa con la Asamblea Nacional" de Nicaragua.
"Nosotros, diputadas y diputados propietarios y suplentes por la República de Nicaragua, electos ante el Parlamento Centroamericano, expresamos nuestro total respaldo a la decisión soberana del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de denunciar el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas", señala el documento.
La bancada manifestó que continuará actuando "con responsabilidad, disciplina y unidad", en defensa de la soberanía, la autodeterminación y los intereses del pueblo nicaragüense. Precisó que sus integrantes continuarán trabajando como parlamentarios "en coordinación directa con la Asamblea Nacional" de Nicaragua.
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