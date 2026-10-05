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Estonia traslada sus tropas más cerca de la frontera con Rusia, según la prensa
Estonia traslada sus tropas más cerca de la frontera con Rusia, según la prensa
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Como parte de una nueva estrategia de "defensa activa" que Estonia aplica desde mayo pasado, la Primera Brigada del país se trasladará de forma permanente de... 05.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-05T12:50+0000
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Además de la nueva base en Johvi, se está construyendo una base en la ciudad fronteriza de Narva. La base está diseñada para albergar a 200 soldados de forma permanente, con espacio para 800 más en caso de crisis.Al mismo tiempo, los responsables de los organismos militares y de inteligencia de Estonia comentaron que no consideran que Rusia busque un conflicto a gran escala con la OTAN, según la prensa.El gasto militar de Estonia aumentó un 42% en 2026, hasta alcanzar los 2.400 millones de euros o el 5,4% del PIB, de acuerdo con los informes.En cuanto a la reacción de Rusia, la portavoz del Ministerio de Exteriores comparó estos informes de la prensa occidental con la sección de chistes de la última página de un periódico.De esta forma, siguió la línea del presidente ruso, Vladímir Putin, quien previamente había comentado las declaraciones del ministro de Defensa de Estonia sobre la disposición del país a entrar en guerra con Rusia. Putin calificó estas afirmaciones de las autoridades estonias de "tonterías sin sentido" y "auténtico desvarío".Estonia firmó en el último año contratos para adquirir nueve plataformas de sistemas de lanzamiento múltiple Himars de fabricación estadounidense, incluidos misiles balísticos M57 con un alcance de hasta 300 km, y nueve sistemas Chunmoo de fabricación surcoreana con un alcance similar.
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Estonia traslada sus tropas más cerca de la frontera con Rusia, según la prensa
Como parte de una nueva estrategia de "defensa activa" que Estonia aplica desde mayo pasado, la Primera Brigada del país se trasladará de forma permanente de Tapa a Johvi, a unos 50 km de la frontera rusa, reportaron medios. A su vez, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, ironizó sobre la noticia, calificándola de broma.
Además de la nueva base en Johvi, se está construyendo una base en la ciudad fronteriza de Narva. La base está diseñada para albergar a 200 soldados de forma permanente, con espacio para 800 más en caso de crisis.
Al mismo tiempo, los responsables de los organismos militares y de inteligencia de Estonia comentaron que no consideran que Rusia busque un conflicto a gran escala con la OTAN, según la prensa.
18 de septiembre, 19:03 GMT
El gasto militar de Estonia aumentó un 42% en 2026, hasta alcanzar los 2.400 millones de euros o el 5,4% del PIB, de acuerdo con los informes.
En cuanto a la reacción de Rusia, la portavoz del Ministerio de Exteriores comparó estos informes de la prensa occidental con la sección de chistes de la última página de un periódico.
De esta forma, siguió la línea del presidente ruso, Vladímir Putin, quien previamente había comentado las declaraciones del ministro de Defensa de Estonia sobre la disposición del país a entrar en guerra con Rusia. Putin calificó estas afirmaciones de las autoridades estonias de "tonterías sin sentido" y "auténtico desvarío".
Estonia firmó en el último año contratos para adquirir nueve plataformas de sistemas de lanzamiento múltiple Himars de fabricación estadounidense, incluidos misiles balísticos M57 con un alcance de hasta 300 km, y nueve sistemas Chunmoo de fabricación surcoreana con un alcance similar.
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