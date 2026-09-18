"Occidente usa a los ucranianos como carne de cañón": Putin denuncia la militarización desenfrenada de Europa
19:03 GMT 18.09.2026 (actualizado: 20:09 GMT 18.09.2026)
© Sputnik / POOL/
Síguenos en
En este contexto, el presidente ruso, Vladímir Putin, propuso debatir un nuevo Programa Estatal de Armamento debido a la persistencia de las amenazas no encubiertas por parte de Occidente.
En el transcurso de la reunión de la Comisión Militar-Industrial destacó que las estructuras militares y de seguridad de Rusia deben mantenerse preparadas ante posibles amenazas externas.
Otras declaraciones clave del mandatario ruso:
Rusia no tiene intenciones agresivas en relación a Europa y está dispuesta a restablecer las relaciones y cooperar.
Las amenazas externas a las que se enfrenta Rusia no están disminuyendo.
La OTAN se está expandiendo y aumentando su presencia en diferentes regiones del mundo. Asimismo, llevó a cabo maniobras en el mar Báltico con el objetivo de practicar la incautación de buques civiles.
Los líderes europeos están utilizando las supuestas amenazas de Rusia para encubrir los fracasos de sus políticas económicas.
En lugar de escuchar a sus ciudadanos, los líderes europeos siguen intensificando las tensiones.
Las estructuras militares y de seguridad de Rusia deben estar preparadas para responder de forma rápida y eficaz a posibles amenazas externas.
El régimen de Kiev es profundamente corrupto; necesita que la guerra continúe para mantenerse en el poder.
Las autoridades de Ucrania no pueden defender la democracia porque se han convertido en una dictadura.
ExpandirMinimizar
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).