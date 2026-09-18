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"Occidente usa a los ucranianos como carne de cañón": Putin denuncia la militarización desenfrenada de Europa

"Occidente usa a los ucranianos como carne de cañón": Putin denuncia la militarización desenfrenada de Europa

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En este contexto, el presidente ruso, Vladímir Putin, propuso debatir un nuevo Programa Estatal de Armamento debido a la persistencia de las amenazas no... 18.09.2026, Sputnik Mundo

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En el transcurso de la reunión de la Comisión Militar-Industrial destacó que las estructuras militares y de seguridad de Rusia deben mantenerse preparadas ante posibles amenazas externas. Otras declaraciones clave del mandatario ruso:

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