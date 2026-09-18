Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260918/occidente-usa-a-los-ucranianos-como-carne-de-canon-putin-denuncia-la-militarizacion-desenfrenada-de-1175107595.html
"Occidente usa a los ucranianos como carne de cañón": Putin denuncia la militarización desenfrenada de Europa
"Occidente usa a los ucranianos como carne de cañón": Putin denuncia la militarización desenfrenada de Europa
Sputnik Mundo
En este contexto, el presidente ruso, Vladímir Putin, propuso debatir un nuevo Programa Estatal de Armamento debido a la persistencia de las amenazas no... 18.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-18T19:03+0000
2026-09-18T20:09+0000
internacional
seguridad
vladímir putin
occidente
rusia
otan
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/10/1175081000_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f1bb4af5feeb35f0d6b33fd7b5dbf4bb.jpg
En el transcurso de la reunión de la Comisión Militar-Industrial destacó que las estructuras militares y de seguridad de Rusia deben mantenerse preparadas ante posibles amenazas externas. Otras declaraciones clave del mandatario ruso:
occidente
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/10/1175081000_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_80163bf5fc7b3a4fd2c40d4c3759915c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
seguridad, vladímir putin, occidente, rusia, otan
seguridad, vladímir putin, occidente, rusia, otan

"Occidente usa a los ucranianos como carne de cañón": Putin denuncia la militarización desenfrenada de Europa

19:03 GMT 18.09.2026 (actualizado: 20:09 GMT 18.09.2026)
© Sputnik / POOL / Acceder al contenido multimediaVladímir Putin, presidente de Rusia
Vladímir Putin, presidente de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 18.09.2026
© Sputnik / POOL
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
En este contexto, el presidente ruso, Vladímir Putin, propuso debatir un nuevo Programa Estatal de Armamento debido a la persistencia de las amenazas no encubiertas por parte de Occidente.
En el transcurso de la reunión de la Comisión Militar-Industrial destacó que las estructuras militares y de seguridad de Rusia deben mantenerse preparadas ante posibles amenazas externas.

Otras declaraciones clave del mandatario ruso:

Rusia no tiene intenciones agresivas en relación a Europa y está dispuesta a restablecer las relaciones y cooperar.
Las amenazas externas a las que se enfrenta Rusia no están disminuyendo.
La OTAN se está expandiendo y aumentando su presencia en diferentes regiones del mundo. Asimismo, llevó a cabo maniobras en el mar Báltico con el objetivo de practicar la incautación de buques civiles.
Los líderes europeos están utilizando las supuestas amenazas de Rusia para encubrir los fracasos de sus políticas económicas.
En lugar de escuchar a sus ciudadanos, los líderes europeos siguen intensificando las tensiones.
Las estructuras militares y de seguridad de Rusia deben estar preparadas para responder de forma rápida y eficaz a posibles amenazas externas.
El régimen de Kiev es profundamente corrupto; necesita que la guerra continúe para mantenerse en el poder.
Las autoridades de Ucrania no pueden defender la democracia porque se han convertido en una dictadura.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала