https://noticiaslatam.lat/20261004/toda-europa-quiere-imitarnos-trump-elogia-la-economia-estadounidense----1175300993.html
"Toda Europa quiere imitarnos": Trump elogia la economía estadounidense
"Toda Europa quiere imitarnos": Trump elogia la economía estadounidense
Sputnik Mundo
El mandatario estadounidense, Donald Trump, celebró su gestión económica durante un mitin en Ohio (norte), afirmando que otros países buscan ahora emular a... 04.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-04T03:15+0000
2026-10-04T03:15+0000
2026-10-04T03:15+0000
internacional
donald trump
🌍 europa
aranceles
📈 mercados y finanzas
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Además, señaló que, especialmente "toda Europa quiere copiarnos" y aludió esto a su política arancelaria. "Las exportaciones estadounidenses se han disparado", subrayó el mandatario norteamericano.
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https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/02/1173302395_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_4fa8bcfe8b30dd75671f3014a7e80382.jpg
Sputnik Mundo
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donald trump, 🌍 europa, aranceles, 📈 mercados y finanzas
donald trump, 🌍 europa, aranceles, 📈 mercados y finanzas
"Toda Europa quiere imitarnos": Trump elogia la economía estadounidense
El mandatario estadounidense, Donald Trump, celebró su gestión económica durante un mitin en Ohio (norte), afirmando que otros países buscan ahora emular a Washington.
"Teníamos un país que era motivo de burla; se reían de nosotros. Y ahora tenemos una nación a la que se quiere imitar. Todo el mundo nos mira. Siempre digo que somos el país más atractivo, pero en realidad no me importa lo que digan", aseguró.
Además, señaló que, especialmente "toda Europa quiere copiarnos" y
aludió esto a su política arancelaria.
"Las exportaciones estadounidenses se han disparado", subrayó el mandatario norteamericano.
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