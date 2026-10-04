Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20261004/toda-europa-quiere-imitarnos-trump-elogia-la-economia-estadounidense----1175300993.html
"Toda Europa quiere imitarnos": Trump elogia la economía estadounidense
"Toda Europa quiere imitarnos": Trump elogia la economía estadounidense
Sputnik Mundo
El mandatario estadounidense, Donald Trump, celebró su gestión económica durante un mitin en Ohio (norte), afirmando que otros países buscan ahora emular a... 04.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-04T03:15+0000
2026-10-04T03:15+0000
internacional
donald trump
🌍 europa
aranceles
📈 mercados y finanzas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/02/1173302395_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_121b8e662e559cac139c14d80ce46d43.jpg
Además, señaló que, especialmente "toda Europa quiere copiarnos" y aludió esto a su política arancelaria. "Las exportaciones estadounidenses se han disparado", subrayó el mandatario norteamericano.
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/02/1173302395_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_4fa8bcfe8b30dd75671f3014a7e80382.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, 🌍 europa, aranceles, 📈 mercados y finanzas
donald trump, 🌍 europa, aranceles, 📈 mercados y finanzas

"Toda Europa quiere imitarnos": Trump elogia la economía estadounidense

03:15 GMT 04.10.2026
© AP Photo / Matt RourkeDonald Trump, presidente de EEUU
Donald Trump, presidente de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 04.10.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Síguenos en
El mandatario estadounidense, Donald Trump, celebró su gestión económica durante un mitin en Ohio (norte), afirmando que otros países buscan ahora emular a Washington.
"Teníamos un país que era motivo de burla; se reían de nosotros. Y ahora tenemos una nación a la que se quiere imitar. Todo el mundo nos mira. Siempre digo que somos el país más atractivo, pero en realidad no me importa lo que digan", aseguró.
Además, señaló que, especialmente "toda Europa quiere copiarnos" y aludió esto a su política arancelaria.
"Las exportaciones estadounidenses se han disparado", subrayó el mandatario norteamericano.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала