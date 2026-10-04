https://noticiaslatam.lat/20261004/fuerzas-rusas-derriban-mas-de-1000-drones-ucranianos-en-una-jornada-1175301789.html
Fuerzas rusas derriban más de 1.000 drones ucranianos en una jornada
Fuerzas rusas derriban más de 1.000 drones ucranianos en una jornada
Sputnik Mundo
Durante el último día, la defensa antiaérea de Rusia interceptó cuatro bombas guiadas, tres proyectiles del sistema Himars y derribó 1.222 drones, informan... 04.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-04T18:15+0000
2026-10-04T18:15+0000
2026-10-04T18:15+0000
defensa
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/04/1175301849_371:629:2894:2048_1920x0_80_0_0_a85a0674d634df870ede2f6c280ea3e9.jpg
En cuanto a las bajas diarias de las FFAA ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 435 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó hasta 225 bajas a las FFAA de Ucrania.Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 180 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 290 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 235 militares.Mientras tanto, en la región de Járkov, el Ejército de Rusia sigue estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control.Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, almacenes de material militar y drones, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas. Fuerzas rusas también alcanzaron 15 vehículos blindados, se desprende del informe diario de la entidad castrense.
https://noticiaslatam.lat/20261004/defensa-rusa-la-responsabilidad-de-la-intensificacion-de-los-ataques-rusos-recae-en-zelenski-1175302853.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/04/1175301849_509:333:2796:2048_1920x0_80_0_0_866972b967bd57e0960efcb715abeea9.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
Fuerzas rusas derriban más de 1.000 drones ucranianos en una jornada
Durante el último día, la defensa antiaérea de Rusia interceptó cuatro bombas guiadas, tres proyectiles del sistema Himars y derribó 1.222 drones, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo periodo, Ucrania perdió unos 1.395 militares.
En cuanto a las bajas diarias de las FFAA ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 435 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó hasta 225 bajas a las FFAA de Ucrania.
Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 180 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 290 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 235 militares.
Mientras tanto, en la región de Járkov, el Ejército de Rusia sigue estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control.
Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, almacenes de material militar y drones, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas. Fuerzas rusas también alcanzaron 15 vehículos blindados, se desprende del informe diario de la entidad castrense.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 674 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 252.053 drones, 672 sistemas de misiles antiaéreos, 31.121 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.784 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 36.624 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 73.568 vehículos militares especiales.