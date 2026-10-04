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Fuerzas rusas derriban más de 1.000 drones ucranianos en una jornada

Fuerzas rusas derriban más de 1.000 drones ucranianos en una jornada

Sputnik Mundo

Durante el último día, la defensa antiaérea de Rusia interceptó cuatro bombas guiadas, tres proyectiles del sistema Himars y derribó 1.222 drones, informan... 04.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-04T18:15+0000

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En cuanto a las bajas diarias de las FFAA ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 435 militares ucranianos, y el grupo Oeste causó hasta 225 bajas a las FFAA de Ucrania.Por su parte, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 180 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 290 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 30 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 235 militares.Mientras tanto, en la región de Járkov, el Ejército de Rusia sigue estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control.Asimismo, las tropas rusas asestaron golpes contra la infraestructura de transporte utilizada por las FFAA de Ucrania, almacenes de material militar y drones, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 147 zonas. Fuerzas rusas también alcanzaron 15 vehículos blindados, se desprende del informe diario de la entidad castrense.

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