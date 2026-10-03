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"Temo por mi vida", dice el vicepresidente de Bolivia tras presunto caso en su contra

"Temo por mi vida", dice el vicepresidente de Bolivia tras presunto caso en su contra

Sputnik Mundo

Desde España, donde participa en un foro iberoamericano, Edmand Lara denunció que, presuntamente, el jefe de Inteligencia de la Policía boliviana, Marcelo... 03.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-03T04:25+0000

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Asimismo, destacó que, presuntamente, las autoridades bolivianas, encabezadas por Ferrufino, "estarían planteando la siembra de pruebas falsas para involucrarme en hechos ilícitos que jamás he cometido. Se trataría de un montaje con fines políticos para acallarme". Esto ocurre en un momento de fuerte tensión en Bolivia, generado tras el arresto del ahora exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien está acusado de liderar una organización criminal.

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