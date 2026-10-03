"Temo por mi vida", dice el vicepresidente de Bolivia tras presunto caso en su contra
© Foto : Edmand Lara Montaño (redes sociales oficiales)Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia (izquierda).
© Foto : Edmand Lara Montaño (redes sociales oficiales)
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Desde España, donde participa en un foro iberoamericano, Edmand Lara denunció que, presuntamente, el jefe de Inteligencia de la Policía boliviana, Marcelo Ferrufino, estaría orquestando pesquisas falsas para detenerlo ilegalmente.
"Temo por mi integridad física y por mi vida. En este panorama incierto, he recibido advertencias provenientes del entorno del Órgano Ejecutivo que buscan amedrentarme por mis posiciones en defensa de la Constitución y la democracia", aludió en un comunicado, que fue retomado por medios del país sudamericano.
Asimismo, destacó que, presuntamente, las autoridades bolivianas, encabezadas por Ferrufino, "estarían planteando la siembra de pruebas falsas para involucrarme en hechos ilícitos que jamás he cometido. Se trataría de un montaje con fines políticos para acallarme".
Esto ocurre en un momento de fuerte tensión en Bolivia, generado tras el arresto del ahora exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien está acusado de liderar una organización criminal.
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