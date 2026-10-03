Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Multimedia
Cuando una imagen vale más que mil palabras. Conoce lo que pasa en el mundo desde una perspectiva más visual con las fotogalerías, infografías y otro contenido multimedia de Sputnik.
https://noticiaslatam.lat/20261003/brics-fashion-summit-las-pasarelas-de-moscu-se-convierten-en-un-manifiesto-de-diversidad-cultural-1175276265.html
BRICS+ Fashion Summit: las pasarelas de Moscú se convierten en un manifiesto de diversidad cultural
BRICS+ Fashion Summit: las pasarelas de Moscú se convierten en un manifiesto de diversidad cultural
Sputnik Mundo
Esta semana, Moscú acogió el BRICS+ Fashion Summit y la Semana de la Moda. Decenas de diseñadores procedentes de distintas partes del mundo llevaron a las... 03.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-03T13:25+0000
2026-10-03T14:28+0000
multimedia
sociedad
🎭 arte y cultura
📷 fotos
desfile de moda
moda
industria de la moda
moscú
rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/02/1175277483_0:37:2881:1658_1920x0_80_0_0_beaab292e29d0d5fa468cdc6c0d320d8.jpg
Sputnik te muestra imágenes del evento más destacado y singular de esta semana.
moscú
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/02/1175277483_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_99eb49e3d176a93c8175696e5bbd4496.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, 🎭 arte y cultura, фото, 📷 fotos, desfile de moda, moda, industria de la moda, moscú, rusia, brics
sociedad, 🎭 arte y cultura, фото, 📷 fotos, desfile de moda, moda, industria de la moda, moscú, rusia, brics

BRICS+ Fashion Summit: las pasarelas de Moscú se convierten en un manifiesto de diversidad cultural

13:25 GMT 03.10.2026 (actualizado: 14:28 GMT 03.10.2026)
Síguenos en
Esta semana, Moscú acogió el BRICS+ Fashion Summit y la Semana de la Moda. Decenas de diseñadores procedentes de distintas partes del mundo llevaron a las pasarelas sus colecciones, reflejo de algunas de las ideas más audaces y atrevidas. Al mismo tiempo, expertos de la industria discutieron las últimas tendencias e intercambiaron experiencias.
Sputnik te muestra imágenes del evento más destacado y singular de esta semana.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Acceder al contenido multimedia

La diseñadora de moda de Nicaragua Brisa Hernández, con la bandera de su país, durante el desfile de su marca en la séptima Semana de la Moda de Moscú, celebrada en la sala de exposiciones Manezh.

La diseñadora de moda de Nicaragua Brisa Hernández, con la bandera de su país, durante el desfile de su marca en la séptima Semana de la Moda de Moscú, celebrada en la sala de exposiciones Manezh. - Sputnik Mundo
1/18
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Acceder al contenido multimedia

La diseñadora de moda de Nicaragua Brisa Hernández, con la bandera de su país, durante el desfile de su marca en la séptima Semana de la Moda de Moscú, celebrada en la sala de exposiciones Manezh.

© Foto : BRICS+ Fashion SummitLos participantes durante una sesión plenaria del BRICS+ Fashion Summit.
Los participantes durante una sesión plenaria del BRICS+ Fashion Summit - Sputnik Mundo
2/18
© Foto : BRICS+ Fashion Summit
Los participantes durante una sesión plenaria del BRICS+ Fashion Summit.
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Acceder al contenido multimedia

Una modelo durante el desfile de la marca Li Lab, en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú, en la sala de exposiciones Manezh.

Una modelo durante el desfile de la marca Li Lab, en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú, en la sala de exposiciones Manezh. - Sputnik Mundo
3/18
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Acceder al contenido multimedia

Una modelo durante el desfile de la marca Li Lab, en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú, en la sala de exposiciones Manezh.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Acceder al contenido multimedia

Desfile de la colección de Brisa Hernández durante la séptima Semana de la Moda de Moscú

Desfile de la colección de Brisa Hernández durante la séptima Semana de la Moda de Moscú - Sputnik Mundo
4/18
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Acceder al contenido multimedia

Desfile de la colección de Brisa Hernández durante la séptima Semana de la Moda de Moscú

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Acceder al contenido multimedia

Desfile inspirado en el ballet Cuentos rusos en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú.

Desfile inspirado en el ballet Cuentos rusos en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú. - Sputnik Mundo
5/18
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Acceder al contenido multimedia

Desfile inspirado en el ballet Cuentos rusos en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú.

© Foto : Shinkarenko Kirill

La coordinadora general de Nicaragua Diseña, Javiera Granja, durante una sesión plenaria del BRICS+ Fashion Summit.

La coordinadora general de Nicaragua Diseña, Javiera Granja, durante una sesión plenaria del BRICS+ Fashion Summit. - Sputnik Mundo
6/18
© Foto : Shinkarenko Kirill

La coordinadora general de Nicaragua Diseña, Javiera Granja, durante una sesión plenaria del BRICS+ Fashion Summit.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Acceder al contenido multimedia

Una modelo durante el desfile de la colección de la marca Pirosmani, en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú, en la sala de exposiciones Manezh de Moscú.

Una modelo durante el desfile de la colección de la marca Pirosmani, en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú, en la sala de exposiciones Manezh de Moscú. - Sputnik Mundo
7/18
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Acceder al contenido multimedia

Una modelo durante el desfile de la colección de la marca Pirosmani, en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú, en la sala de exposiciones Manezh de Moscú.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Acceder al contenido multimedia

El backstage del desfile de la colección de la marca Yana, en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú, en el Palacio Petrovski de Moscú.

El backstage del desfile de la colección de la marca Yana, en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú, en el Palacio Petrovski de Moscú. - Sputnik Mundo
8/18
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Acceder al contenido multimedia

El backstage del desfile de la colección de la marca Yana, en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú, en el Palacio Petrovski de Moscú.

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Acceder al contenido multimedia

Modelos durante el desfile de la marca MME en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú.

Modelos durante el desfile de la marca MME en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú. - Sputnik Mundo
9/18
© Sputnik / Kirill Kallinikov
/
Acceder al contenido multimedia

Modelos durante el desfile de la marca MME en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Acceder al contenido multimedia

Desfile de la marca Brisa Hernández en la séptima Semana de la Moda de Moscú

Desfile de la marca Brisa Hernández en la séptima Semana de la Moda de Moscú - Sputnik Mundo
10/18
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Acceder al contenido multimedia

Desfile de la marca Brisa Hernández en la séptima Semana de la Moda de Moscú

© Foto : BRICS+ Fashion Summit

Exposición de arte Jojlomá celebrada durante el BRICS+ Fashion Summit.

Exposición de arte Jojlomá celebrada durante el BRICS+ Fashion Summit. - Sputnik Mundo
11/18
© Foto : BRICS+ Fashion Summit

Exposición de arte Jojlomá celebrada durante el BRICS+ Fashion Summit.

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Acceder al contenido multimedia

Una modelo durante el desfile de la marca Tatiana Kotova en el marco de la Semana de la Moda de Moscú.

Una modelo durante el desfile de la marca Tatiana Kotova en el marco de la Semana de la Moda de Moscú. - Sputnik Mundo
12/18
© Sputnik / Kirill Kallinikov
/
Acceder al contenido multimedia

Una modelo durante el desfile de la marca Tatiana Kotova en el marco de la Semana de la Moda de Moscú.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Acceder al contenido multimedia

Espectadores en la VII Semana de la Moda de Moscú.

Espectadores en la VII Semana de la Moda de Moscú. - Sputnik Mundo
13/18
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Acceder al contenido multimedia

Espectadores en la VII Semana de la Moda de Moscú.

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Acceder al contenido multimedia

Modelos en el camerino antes del desfile.

Modelos en el camerino antes del desfile. - Sputnik Mundo
14/18
© Sputnik / Kirill Kallinikov
/
Acceder al contenido multimedia

Modelos en el camerino antes del desfile.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Acceder al contenido multimedia

Una modelo posa en la VII Semana de la Moda de Moscú en la sala de exposiciones Manezh.

Una modelo posa en la VII Semana de la Moda de Moscú en la sala de exposiciones Manezh. - Sputnik Mundo
15/18
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Acceder al contenido multimedia

Una modelo posa en la VII Semana de la Moda de Moscú en la sala de exposiciones Manezh.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Acceder al contenido multimedia

Modelos durante el desfile de la marca Li Lab en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú.

Modelos durante el desfile de la marca Li Lab en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú. - Sputnik Mundo
16/18
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Acceder al contenido multimedia

Modelos durante el desfile de la marca Li Lab en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Acceder al contenido multimedia

Una modelo posa en el backstage de la VII Semana de la Moda de Moscú.

Una modelo posa en el backstage de la VII Semana de la Moda de Moscú. - Sputnik Mundo
17/18
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
Acceder al contenido multimedia

Una modelo posa en el backstage de la VII Semana de la Moda de Moscú.

© Foto : BRICS+ Fashion Summit

La referente mundial de la industria de la moda y fundadora de Noir Fashion Week, Nichole M. Bess, durante una sesión plenaria del BRICS+ Fashion Summit.

La referente mundial de la industria de la moda y fundadora de Noir Fashion Week, Nichole M. Bess, durante una sesión plenaria del BRICS+ Fashion Summit. - Sputnik Mundo
18/18
© Foto : BRICS+ Fashion Summit

La referente mundial de la industria de la moda y fundadora de Noir Fashion Week, Nichole M. Bess, durante una sesión plenaria del BRICS+ Fashion Summit.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала