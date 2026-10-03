BRICS+ Fashion Summit: las pasarelas de Moscú se convierten en un manifiesto de diversidad cultural
La diseñadora de moda de Nicaragua Brisa Hernández, con la bandera de su país, durante el desfile de su marca en la séptima Semana de la Moda de Moscú, celebrada en la sala de exposiciones Manezh.
La diseñadora de moda de Nicaragua Brisa Hernández, con la bandera de su país, durante el desfile de su marca en la séptima Semana de la Moda de Moscú, celebrada en la sala de exposiciones Manezh.
Una modelo durante el desfile de la marca Li Lab, en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú, en la sala de exposiciones Manezh.
Una modelo durante el desfile de la marca Li Lab, en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú, en la sala de exposiciones Manezh.
Desfile de la colección de Brisa Hernández durante la séptima Semana de la Moda de Moscú
Desfile de la colección de Brisa Hernández durante la séptima Semana de la Moda de Moscú
Desfile inspirado en el ballet Cuentos rusos en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú.
Desfile inspirado en el ballet Cuentos rusos en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú.
La coordinadora general de Nicaragua Diseña, Javiera Granja, durante una sesión plenaria del BRICS+ Fashion Summit.
La coordinadora general de Nicaragua Diseña, Javiera Granja, durante una sesión plenaria del BRICS+ Fashion Summit.
Una modelo durante el desfile de la colección de la marca Pirosmani, en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú, en la sala de exposiciones Manezh de Moscú.
Una modelo durante el desfile de la colección de la marca Pirosmani, en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú, en la sala de exposiciones Manezh de Moscú.
El backstage del desfile de la colección de la marca Yana, en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú, en el Palacio Petrovski de Moscú.
El backstage del desfile de la colección de la marca Yana, en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú, en el Palacio Petrovski de Moscú.
Modelos durante el desfile de la marca MME en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú.
Modelos durante el desfile de la marca MME en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú.
Desfile de la marca Brisa Hernández en la séptima Semana de la Moda de Moscú
Desfile de la marca Brisa Hernández en la séptima Semana de la Moda de Moscú
Exposición de arte Jojlomá celebrada durante el BRICS+ Fashion Summit.
Exposición de arte Jojlomá celebrada durante el BRICS+ Fashion Summit.
Una modelo durante el desfile de la marca Tatiana Kotova en el marco de la Semana de la Moda de Moscú.
Una modelo durante el desfile de la marca Tatiana Kotova en el marco de la Semana de la Moda de Moscú.
Espectadores en la VII Semana de la Moda de Moscú.
Espectadores en la VII Semana de la Moda de Moscú.
Modelos en el camerino antes del desfile.
Modelos en el camerino antes del desfile.
Una modelo posa en la VII Semana de la Moda de Moscú en la sala de exposiciones Manezh.
Una modelo posa en la VII Semana de la Moda de Moscú en la sala de exposiciones Manezh.
Modelos durante el desfile de la marca Li Lab en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú.
Modelos durante el desfile de la marca Li Lab en el marco de la VII Semana de la Moda de Moscú.
Una modelo posa en el backstage de la VII Semana de la Moda de Moscú.
Una modelo posa en el backstage de la VII Semana de la Moda de Moscú.
La referente mundial de la industria de la moda y fundadora de Noir Fashion Week, Nichole M. Bess, durante una sesión plenaria del BRICS+ Fashion Summit.
La referente mundial de la industria de la moda y fundadora de Noir Fashion Week, Nichole M. Bess, durante una sesión plenaria del BRICS+ Fashion Summit.