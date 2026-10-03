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BRICS+ Fashion Summit: las pasarelas de Moscú se convierten en un manifiesto de diversidad cultural

BRICS+ Fashion Summit: las pasarelas de Moscú se convierten en un manifiesto de diversidad cultural

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Esta semana, Moscú acogió el BRICS+ Fashion Summit y la Semana de la Moda. Decenas de diseñadores procedentes de distintas partes del mundo llevaron a las... 03.10.2026, Sputnik Mundo

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