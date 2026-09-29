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Rusia une corazones a través de la moda: Iberoamérica brilla en el BRICS+ Fashion Summit de Moscú | Videos
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Hay capitales que siguen tendencias de la moda 'mainstream'; otras que buscan su propio camino. Por unos días, la capital rusa se transforma en un cruce de... 29.09.2026, Sputnik Mundo
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Rusia abre sus puertas a todos los amantes de la moda. El BRICS+ Fashion Summit y la Semana de la Moda de Moscú reúnen a destacados expertos de la industria, blogueros y diseñadores de todo el mundo, desde Iberoamérica hasta Asia. Diferentes culturas, estéticas diversas y un solo propósito: crear nuevos centros independientes de la moda a nivel global.Este año, el programa de negocios de los BRICS+ Fashion Summit se centra en cómo está cambiando la industria de la moda con el auge de la multipolaridad."Tanto la culturalidad y la multiculturalidad influyen [en la industria de la moda] de una manera positiva. Sobre todo para nosotros, los diseñadores de moda y cualquier amante de la industria creativa ya que esto puede fortalecer nuestros conocimientos y sobre todo a crear, conocer y proponer desde nuestras raíces", comparte con Sputnik la diseñadora nicaragüense Brisa Hernández.Una sección especial de la cumbre está dedicada a la inteligencia artificial, que se explora como una herramienta emergente para el diseño, la producción y la promoción de colecciones.La cumbre de los BRICS+ Fashion Summit de Moscú también aborda cómo las marcas pueden expandirse más allá de sus países de origen, incluyendo estrategias para conquistar los mercados internacionales.Y mientras las nuevas ideas se discuten, la moda cobra vida sobre la pasarela. En paralelo al foro de los BRICS, la Semana de la Moda de Moscú se convierte en escenario donde los diseñadores de más de 10 países presentan sus últimas colecciones.
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17:00 GMT 29.09.2026 (actualizado: 18:09 GMT 29.09.2026)
Tania Kriúlina
Desde Moscú
Hay capitales que siguen tendencias de la moda 'mainstream'; otras que buscan su propio camino. Por unos días, la capital rusa se transforma en un cruce de caminos donde se encuentran culturas, estilos y visiones únicas de cómo nos presentamos al mundo.
Rusia abre sus puertas a todos los amantes de la moda. El BRICS+ Fashion Summit y la Semana de la Moda de Moscú reúnen a destacados expertos de la industria, blogueros y diseñadores de todo el mundo, desde Iberoamérica hasta Asia. Diferentes culturas, estéticas diversas y un solo propósito: crear nuevos centros independientes de la moda a nivel global.
"Lo que hacen los BRICS, lo que hace la Semana de la Moda de Moscú, los que hacemos los Fashion Weeks es esto: unir culturas, unir gente y apoyarnos globalmente", señala a Sputnik el director de Quito Fashion Week, Pietro Polit.
Este año, el programa de negocios de los BRICS+ Fashion Summit se centra en cómo está cambiando la industria de la moda con el auge de la multipolaridad.
"Tanto la culturalidad y la multiculturalidad influyen [en la industria de la moda] de una manera positiva. Sobre todo para nosotros, los diseñadores de moda y cualquier amante de la industria creativa ya que esto puede fortalecer nuestros conocimientos y sobre todo a crear, conocer y proponer desde nuestras raíces", comparte con Sputnik la diseñadora nicaragüense Brisa Hernández.
Una sección especial de la cumbre está dedicada a la inteligencia artificial, que se explora como una herramienta emergente para el diseño, la producción y la promoción de colecciones.
"Tiene que ser una herramienta que nos ayude a cortar plazos, a crear algún diseño, pero, yo soy [partidario] de la inteligencia natural", compartió el director de la Mediterránea Fashion Week Valencia, Sergio Puig.
La cumbre de los BRICS+ Fashion Summit de Moscú también aborda cómo las marcas pueden expandirse más allá de sus países de origen, incluyendo estrategias para conquistar los mercados internacionales.
Y mientras las nuevas ideas se discuten, la moda cobra vida sobre la pasarela. En paralelo al foro de los BRICS, la Semana de la Moda de Moscú se convierte en escenario donde los diseñadores de más de 10 países presentan sus últimas colecciones.
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