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Rusia libera 17 localidades y registra casi 10.000 bajas ucranianas en una semana de combates

Rusia libera 17 localidades y registra casi 10.000 bajas ucranianas en una semana de combates

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia liberaron 10 localidades en la región de Járkov, tres en la región de Sumi, dos en la república popular de Donetsk, además de una... 02.10.2026, Sputnik Mundo

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De este modo, fueron liberadas las localidades de Novovodianoye y Vesióloye Pole, en la república popular de Donetsk; Márino, Tolstodúbovo, Ulánovo y Málaya Ríbitsa, en la región de Sumi; al igual que el asentamiento de Egórovka, en la región de Zaporozhie.En la región de Járkov, las fuerzas de Rusia siguieron estrechando el cerco alrededor de las formaciones ucranianas y ampliando la zona exterior de control. Así, durante la semana, estableció control sobre los 10 asentamientos siguientes:En cuanto a las bajas ucranianas según las zonas de acción, el mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 3.125 militares ucranianos abatidos, detallan desde el ente castrense.A estas bajas se suman más de 2.000 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Norte, más de 1.740 en la de la agrupación Este, más de 1.510 en la del grupo Oeste, más de 1.360 en la del grupo Sur y alrededor de 220 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.En respuesta a los golpes terroristas de Ucrania contra civiles, las FFAA rusas realizaron un ataque masivo y siete combinados con armas de alta precisión y drones contra las instalaciones militares ucranianas, señalan desde el ente castrense.Asimismo, las tropas rusas alcanzaron las instalaciones de infraestructura de los puertos marítimos, destinadas a las necesidades de las FFAA de Ucrania. En particular, fueron destruidos 17 buques, que suministraban el material bélico a Ucrania. Además, destruyeron 74 vehículos blindados y dos vehículos de sistemas lanzacohetes múltiples Grad ucranianos.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 37 bombas guiadas, cuatro misiles Flamingo ucranianos, cuatro proyectiles de sistemas Himars estadounidenses, además de derribar 5.031 drones ucranianos.

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