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La empresa rusa de pagos A7 niega categóricamente haber financiado a Irán o a organizaciones terroristas
La empresa rusa de pagos A7 niega categóricamente haber financiado a Irán o a organizaciones terroristas
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La empresa financiera rusa especializada en pagos transfronterizos declaró que no mantiene ningún tipo de relación comercial con Irán ni con organizaciones... 02.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-02T16:01+0000
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Para evitar riesgos, todos los usuarios del servicio, tanto particulares como organizaciones, se someten a distintos controles, indicó A7.La compañía también se pronunció sobre las nuevas sanciones y aseguró que estas no afectarán de ninguna manera a sus actividades. Al mismo tiempo, subrayó que el propio hecho de que haya recibido tal atención demuestra la eficacia de la alternativa de pagos creada por la empresa."Durante varios años, A7 ha construido una red independiente y nueva de liquidaciones internacionales que permite a las empresas operar de manera eficiente y rápida, independientemente de las condiciones geopolíticas. Las sanciones contra nosotros son precisamente un reconocimiento de esta eficacia", señala el comunicado.A7 fue creada para garantizar la continuidad de las liquidaciones para el mercado ruso, contra el cual se han impuesto medidas restrictivas ilegales. Paralelamente, la empresa presta servicios a terceros países no sujetos a sanciones, facilitando operaciones legales de exportación e importación de bienes de consumo y materias primas.
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La empresa rusa de pagos A7 niega categóricamente haber financiado a Irán o a organizaciones terroristas
La empresa financiera rusa especializada en pagos transfronterizos declaró que no mantiene ningún tipo de relación comercial con Irán ni con organizaciones vinculadas al terrorismo. Todos los clientes de la compañía pasan por un proceso de verificación en varios niveles, se subraya en el comunicado de prensa publicado.
"La empresa A7 niega categóricamente cualquier acusación de trabajar con Irán u organizaciones terroristas. Se trata de una mentira y una difamación flagrantes. La compañía nunca ha realizado operaciones en su beneficio ni ha prestado servicios a estructuras relacionadas con ellos", señala el documento.
Para evitar riesgos, todos los usuarios del servicio, tanto particulares como organizaciones, se someten a distintos controles, indicó A7.
La compañía también se pronunció sobre las nuevas sanciones y aseguró que estas no afectarán de ninguna manera a sus actividades. Al mismo tiempo, subrayó que el propio hecho de que haya recibido tal atención demuestra la eficacia de la alternativa de pagos creada por la empresa.
"Durante varios años, A7 ha construido una red independiente y nueva de liquidaciones internacionales que permite a las empresas operar de manera eficiente y rápida, independientemente de las condiciones geopolíticas. Las sanciones contra nosotros son precisamente un reconocimiento de esta eficacia", señala el comunicado.
A7 fue creada para garantizar la continuidad de las liquidaciones para el mercado ruso, contra el cual se han impuesto medidas restrictivas ilegales. Paralelamente, la empresa presta servicios a terceros países no sujetos a sanciones, facilitando operaciones legales de exportación e importación de bienes de consumo y materias primas.