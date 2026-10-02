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"Espero que sigamos con esta labor": Putin se reúne con los agregados militares de varios países
"Espero que sigamos con esta labor": Putin se reúne con los agregados militares de varios países
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Durante el ejercicio Centro-2026, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunió con los agregados militares de varios países extranjeros en el campo de... 02.10.2026, Sputnik Mundo
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Agregó, dirigiéndose a los participantes, que espera "que sigamos con esta labor. Gracias por estar aquí. Siempre los esperamos para colaborar y nos alegra mucho verlos en Rusia".En el polígono, el presidente recorrió una exposición de armamento, equipamiento militar y material especializado. La muestra incluye más de 300 piezas, entre ellas de vehículos aéreos no tripulados, incluidos los drones de ataque Geran-4 y Geran-5, drones interceptores y sistemas de guerra radioelectrónica, detalló el corresponsal.El ejercicio Centro-2026 se realiza en Rusia del 28 de septiembre al 3 de octubre. En total, en las maniobras participan más de 47.000 personas de casi 60 Estados, 2.000 unidades de armamento, 90 aeronaves y 77 buques y embarcaciones.
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"Espero que sigamos con esta labor": Putin se reúne con los agregados militares de varios países

17:23 GMT 02.10.2026 (actualizado: 17:27 GMT 02.10.2026)
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaVladímir Putin, presidente de Rusia, durante un viaje a la región de Cheliábinsk para visitar el ejercicio Centro-2026, el 2 de octubre de 2026
Vladímir Putin, presidente de Rusia, durante un viaje a la región de Cheliábinsk para visitar el ejercicio Centro-2026, el 2 de octubre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 02.10.2026
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Durante el ejercicio Centro-2026, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunió con los agregados militares de varios países extranjeros en el campo de maniobras Chebarkul, informa un corresponsal Sputnik.
"Los participantes en el ejercicio ponen en práctica nuevas armas y equipos, y todas las tareas se resuelven teniendo en cuenta la experiencia adquirida en la realización de la operación militar especial", subrayó Putin.
Agregó, dirigiéndose a los participantes, que espera "que sigamos con esta labor. Gracias por estar aquí. Siempre los esperamos para colaborar y nos alegra mucho verlos en Rusia".
En el polígono, el presidente recorrió una exposición de armamento, equipamiento militar y material especializado. La muestra incluye más de 300 piezas, entre ellas de vehículos aéreos no tripulados, incluidos los drones de ataque Geran-4 y Geran-5, drones interceptores y sistemas de guerra radioelectrónica, detalló el corresponsal.
El ejercicio Centro-2026 se realiza en Rusia del 28 de septiembre al 3 de octubre. En total, en las maniobras participan más de 47.000 personas de casi 60 Estados, 2.000 unidades de armamento, 90 aeronaves y 77 buques y embarcaciones.
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