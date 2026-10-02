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"Espero que sigamos con esta labor": Putin se reúne con los agregados militares de varios países

"Espero que sigamos con esta labor": Putin se reúne con los agregados militares de varios países

Sputnik Mundo

Durante el ejercicio Centro-2026, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reunió con los agregados militares de varios países extranjeros en el campo de... 02.10.2026, Sputnik Mundo

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Agregó, dirigiéndose a los participantes, que espera "que sigamos con esta labor. Gracias por estar aquí. Siempre los esperamos para colaborar y nos alegra mucho verlos en Rusia".En el polígono, el presidente recorrió una exposición de armamento, equipamiento militar y material especializado. La muestra incluye más de 300 piezas, entre ellas de vehículos aéreos no tripulados, incluidos los drones de ataque Geran-4 y Geran-5, drones interceptores y sistemas de guerra radioelectrónica, detalló el corresponsal.El ejercicio Centro-2026 se realiza en Rusia del 28 de septiembre al 3 de octubre. En total, en las maniobras participan más de 47.000 personas de casi 60 Estados, 2.000 unidades de armamento, 90 aeronaves y 77 buques y embarcaciones.

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