El peso mexicano inicia octubre en su peor nivel del año

La moneda mexicana perfila su cuarta jornada consecutiva a la baja, después de registrar en septiembre su mayor pérdida mensual desde 2024.Dicho retroceso ocurre en un contexto de fortalecimiento del dólar y preocupaciones por la inflación y las tasas de interés en EEUU. A esto se suma el aumento de cerca de 2% en los precios del petróleo, luego de que China suspendiera exportaciones petroleras, mientras persisten las tensiones por la guerra en Oriente Medio.
La divisa del país latinoamericano arrancó este mes con una caída de 1,02% frente a la moneda estadounidense, al ubicarse en 18,26 unidades por dólar, siendo este su peor nivel desde diciembre de 2025, de acuerdo con datos del Banco de México.
La moneda mexicana perfila su cuarta jornada consecutiva a la baja, después de registrar en septiembre su mayor pérdida mensual desde 2024.
Dicho retroceso ocurre en un contexto de fortalecimiento del dólar y preocupaciones por la inflación y las tasas de interés en EEUU.