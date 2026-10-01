Trump afirma que sigue "muy de cerca" las elecciones en Brasil

Las relaciones comerciales entre EEUU y Brasil han sufrido tensiones luego de que la Administración Trump aplicara elevados aranceles a diferentes productos brasileños por supuestas prácticas comerciales desleales por parte de la nación sudamericana. Lula da Silva, por su parte, ha rechazado estos embates comerciales y también ha pedido a Washington que no interfiera en el proceso electoral.
El presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que está al pendiente de la primera vuelta de los comicios presidenciales del país sudamericano, en donde los candidatos mejor posicionados son el actual mandatario Luis Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, a quien el republicano apoya abiertamente.
"Las estoy siguiendo muy de cerca. Es un país muy importante. La gente de Brasil es genial. Son unas elecciones muy importantes", dijo a medios desde la Casa Blanca.
Las relaciones comerciales entre EEUU y Brasil han sufrido tensiones luego de que la Administración Trump aplicara elevados aranceles a diferentes productos brasileños por supuestas prácticas comerciales desleales por parte de la nación sudamericana.
Lula da Silva, por su parte, ha rechazado estos embates comerciales y también ha pedido a Washington que no interfiera en el proceso electoral.
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