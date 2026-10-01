"Los líderes europeos están conduciendo a sus países a un conflicto cada vez más abierto con Rusia", dice experto
© AP Photo / Virginia MayoLas banderas de Ucrania y la Unión Europea
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El sentimiento antirruso y las amenazas constantemente ejercidas desde Occidente orillaron a Moscú a iniciar la operación militar especial en Ucrania "para abrir justamente lo que no se pudo abrir previamente: una negociación", dijo a Sputnik un analista internacional.
"Hasta la fecha los líderes europeos han buscado dinamitar esos procesos de negociación, incluso cuando hubo cierta disposición de parte de Estados Unidos para comenzar a resolver el conflicto", señaló Mauricio Alonso Estévez, internacionalista de la Universidad Autónoma Metropolitana de México (UAM), al comentar el discurso del presidente ruso, Vladímir Putin, en la sesión plenaria del Club de Debates Valdái.
Para el experto, "esto es muy grave porque los líderes europeos están conduciendo a sus países, a la OTAN a la Unión Europea, a un conflicto cada vez más abierto con Rusia".
De acuerdo con Estévez, el conflicto no se puede entender como algo bitaleral entre Rusia y Ucrania, sino que también se tiene que analizar el papel de entes como la OTAN, que acusa supuestos ataques rusos en aras de justificar su rearme, que "también tiene una mira para los países del Sur Global".
Sobre el llamado del presidente ruso a reformar la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el analista apuntó que esto "va de la mano con el fortalecimiento de una perspectiva multipolar", esfuerzos que ha encabezado Moscú.
Sobre el llamado del presidente ruso a reformar la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el analista apuntó que esto "va de la mano con el fortalecimiento de una perspectiva multipolar", esfuerzos que ha encabezado Moscú.
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