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"Los líderes europeos están conduciendo a sus países a un conflicto cada vez más abierto con Rusia", dice experto

"Los líderes europeos están conduciendo a sus países a un conflicto cada vez más abierto con Rusia", dice experto

Sputnik Mundo

El sentimiento antirruso y las amenazas constantemente ejercidas desde Occidente orillaron a Moscú a iniciar la operación militar especial en Ucrania "para... 01.10.2026, Sputnik Mundo

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Para el experto, "esto es muy grave porque los líderes europeos están conduciendo a sus países, a la OTAN a la Unión Europea, a un conflicto cada vez más abierto con Rusia".De acuerdo con Estévez, el conflicto no se puede entender como algo bitaleral entre Rusia y Ucrania, sino que también se tiene que analizar el papel de entes como la OTAN, que acusa supuestos ataques rusos en aras de justificar su rearme, que "también tiene una mira para los países del Sur Global".Sobre el llamado del presidente ruso a reformar la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el analista apuntó que esto "va de la mano con el fortalecimiento de una perspectiva multipolar", esfuerzos que ha encabezado Moscú.

https://noticiaslatam.lat/20261001/putin-interviene-en-la-sesion-plenaria-del-club-internacional-de-debates-valdai-1175256408.html

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