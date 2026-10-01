¿En qué consiste el 'reloj del habla' que desarrollan investigadores internacionales?

Este modelo fue entrenado con 2.928 personas hispanohablantes de Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, de entre 18 y 88 años.Según reveló la revista Science Advances, para desarrollar el sistema, los investigadores analizaron variables como la velocidad al hablar, las pausas, el tono, el vocabulario, el contenido emocional y la organización de las ideas. El estudio demostró que los pacientes con alzhéimer, deterioro cognitivo leve o demencia presentan una brecha mayor entre su edad cronológica y la edad estimada por su habla. Los resultados también asociaron un mayor envejecimiento del habla con un menor rendimiento en memoria, capacidades funcionales, además de otros indicadores relacionados con el envejecimiento biológico y las condiciones sociales.Asimismo, los expertos aclararon que el reloj todavía no es una prueba diagnóstica y requiere más estudios y validación antes de utilizarse clínicamente.
El 'reloj del habla' es una herramienta que utiliza características de la voz y del lenguaje para estimar la edad real de una persona y detectar señales tempranas de deterioro cognitivo.
Este modelo fue entrenado con 2.928 personas hispanohablantes de Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, de entre 18 y 88 años.
Según reveló la revista Science Advances, para desarrollar el sistema, los investigadores analizaron variables como la velocidad al hablar, las pausas, el tono, el vocabulario, el contenido emocional y la organización de las ideas.
El estudio demostró que los pacientes con alzhéimer, deterioro cognitivo leve o demencia presentan una brecha mayor entre su edad cronológica y la edad estimada por su habla. Los resultados también asociaron un mayor envejecimiento del habla con un menor rendimiento en memoria, capacidades funcionales, además de otros indicadores relacionados con el envejecimiento biológico y las condiciones sociales.
Asimismo, los expertos aclararon que el reloj todavía no es una prueba diagnóstica y requiere más estudios y validación antes de utilizarse clínicamente.
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