https://noticiaslatam.lat/20261001/en-que-consiste-el-reloj-del-habla-que-desarrollan-investigadores-internacionales-1175253659.html

¿En qué consiste el 'reloj del habla' que desarrollan investigadores internacionales?

¿En qué consiste el 'reloj del habla' que desarrollan investigadores internacionales?

Sputnik Mundo

El 'reloj del habla' es una herramienta que utiliza características de la voz y del lenguaje para estimar la edad real de una persona y detectar señales... 01.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-01T06:17+0000

2026-10-01T06:17+0000

2026-10-01T06:56+0000

ciencia

argentina

chile

colombia

science advances

habla

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/01/1175253765_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1b74fd3f02b51f37a3c74e201a912996.jpg

Este modelo fue entrenado con 2.928 personas hispanohablantes de Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, de entre 18 y 88 años.Según reveló la revista Science Advances, para desarrollar el sistema, los investigadores analizaron variables como la velocidad al hablar, las pausas, el tono, el vocabulario, el contenido emocional y la organización de las ideas. El estudio demostró que los pacientes con alzhéimer, deterioro cognitivo leve o demencia presentan una brecha mayor entre su edad cronológica y la edad estimada por su habla. Los resultados también asociaron un mayor envejecimiento del habla con un menor rendimiento en memoria, capacidades funcionales, además de otros indicadores relacionados con el envejecimiento biológico y las condiciones sociales.Asimismo, los expertos aclararon que el reloj todavía no es una prueba diagnóstica y requiere más estudios y validación antes de utilizarse clínicamente.

https://noticiaslatam.lat/20260923/mas-de-450000-personas-podrian-morir-a-causa-de-el-nino-en-los-proximos-seis-meses-advierten-los-1175164393.html

argentina

chile

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, chile, colombia, science advances, habla