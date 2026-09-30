Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260930/lula-critica-el-complejo-de-inferioridad-de-los-presidentes-de-america-latina-1175250633.html
Lula critica el "complejo de inferioridad de los presidentes de América Latina"
Lula critica el "complejo de inferioridad de los presidentes de América Latina"
Sputnik Mundo
A cuatro días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el mandatario brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó... 30.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-30T22:21+0000
2026-09-30T22:21+0000
américa latina
política
eeuu
washington
escudo de las américas
carlos menem
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/10/1175083539_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_fd5f59c61c4e10bf1339a5cbf255905d.jpg
"Lo que es triste es el complejo de inferioridad de los presidentes de América Latina", aseveró al ser cuestionado por el Escudo de las Américas, una iniciativa de carácter militar impulsada recientemente por la Casa Blanca a la que se han suscrito más de una docena de presidentes latinoamericanos alineados con Washington, bajo la bandera de la supuesta lucha contra el narcotráfico.Si bien Lula no mencionó a ningún presidente en particular, criticó al expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999), al que calificó de "adulador" del país norteamericano durante su mandato.
https://noticiaslatam.lat/20260921/-brasil-podria-recurrir-a-la-reciprocidad-si-eeuu-se-niega-a-negociar-dice-lula-1175142419.html
eeuu
washington
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/10/1175083539_92:163:2606:2048_1920x0_80_0_0_b59128fe5eb600f755d3899f48cabfcb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, eeuu, washington, escudo de las américas, carlos menem
política, eeuu, washington, escudo de las américas, carlos menem

Lula critica el "complejo de inferioridad de los presidentes de América Latina"

22:21 GMT 30.09.2026
© AP Photo / Eraldo PeresEl presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. - Sputnik Mundo, 1920, 30.09.2026
© AP Photo / Eraldo Peres
Síguenos en
A cuatro días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el mandatario brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó el actuar histórico de los líderes de la región ante EEUU.
"Lo que es triste es el complejo de inferioridad de los presidentes de América Latina", aseveró al ser cuestionado por el Escudo de las Américas, una iniciativa de carácter militar impulsada recientemente por la Casa Blanca a la que se han suscrito más de una docena de presidentes latinoamericanos alineados con Washington, bajo la bandera de la supuesta lucha contra el narcotráfico.
Luiz Inacio Lula da Silva, presidente de Brasil - Sputnik Mundo, 1920, 21.09.2026
Internacional
Brasil podría recurrir a la reciprocidad si EEUU se niega a negociar, dice Lula
21 de septiembre, 22:49 GMT
Si bien Lula no mencionó a ningún presidente en particular, criticó al expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999), al que calificó de "adulador" del país norteamericano durante su mandato.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала