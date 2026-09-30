Lula critica el "complejo de inferioridad de los presidentes de América Latina"

"Lo que es triste es el complejo de inferioridad de los presidentes de América Latina", aseveró al ser cuestionado por el Escudo de las Américas, una iniciativa de carácter militar impulsada recientemente por la Casa Blanca a la que se han suscrito más de una docena de presidentes latinoamericanos alineados con Washington, bajo la bandera de la supuesta lucha contra el narcotráfico.Si bien Lula no mencionó a ningún presidente en particular, criticó al expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999), al que calificó de "adulador" del país norteamericano durante su mandato.
A cuatro días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el mandatario brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, cuestionó el actuar histórico de los líderes de la región ante EEUU.
"Lo que es triste es el complejo de inferioridad de los presidentes de América Latina", aseveró al ser cuestionado por el Escudo de las Américas, una iniciativa de carácter militar impulsada recientemente por la Casa Blanca a la que se han suscrito más de una docena de presidentes latinoamericanos alineados con Washington, bajo la bandera de la supuesta lucha contra el narcotráfico.