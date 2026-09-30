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Clima y geopolítica: ¿cómo contribuyen estos factores al alza en los precios de los alimentos?
Clima y geopolítica: ¿cómo contribuyen estos factores al alza en los precios de los alimentos?
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El cambio climático mundial se suma a la inestabilidad en Oriente Medio, lo que, en conjunto, afecta a las cadenas de producción y suministro alimentarias... 30.09.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con los investigadores, el fenómeno El Niño, unido a los conflictos armados, genera una carga adicional sobre "los ya frágiles sistemas alimentarios mundiales".Por otra parte, la llamada 'climainflación' —el creciente aumento de los gastos debido a los cambios climáticos— seguirá incrementándose, con la consecuente presión sobre los hogares.Entre los eventos en el hemisferio occidental que influyen en la subida global de los precios, el informe mencionó la ola de calor en México en 2025 y la sequía en ese mismo país en 2023, así como en Brasil en 2023-2024, o las heladas y la sequía en EEUU en 2025-2026.Debido a estas y otras causas en el resto del mundo, entre 2024 y 2026, productos como la carne de res y cordero, las papas, los tomates, el café y el maíz, entre otros, sufrieron una inflación considerable, destaca el estudio.
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Clima y geopolítica: ¿cómo contribuyen estos factores al alza en los precios de los alimentos?

12:45 GMT 30.09.2026
© Foto : IAEl aumento mundial de los precios de los alimentos ante los cambios climáticos y los acontecimientos geopolíticos (referencial)
El aumento mundial de los precios de los alimentos ante los cambios climáticos y los acontecimientos geopolíticos (referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 30.09.2026
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El cambio climático mundial se suma a la inestabilidad en Oriente Medio, lo que, en conjunto, afecta a las cadenas de producción y suministro alimentarias, confirma un nuevo estudio de la agencia Zero Carbon Analytics.
De acuerdo con los investigadores, el fenómeno El Niño, unido a los conflictos armados, genera una carga adicional sobre "los ya frágiles sistemas alimentarios mundiales".
Por otra parte, la llamada 'climainflación' —el creciente aumento de los gastos debido a los cambios climáticos— seguirá incrementándose, con la consecuente presión sobre los hogares.
Entre los eventos en el hemisferio occidental que influyen en la subida global de los precios, el informe mencionó la ola de calor en México en 2025 y la sequía en ese mismo país en 2023, así como en Brasil en 2023-2024, o las heladas y la sequía en EEUU en 2025-2026.
Debido a estas y otras causas en el resto del mundo, entre 2024 y 2026, productos como la carne de res y cordero, las papas, los tomates, el café y el maíz, entre otros, sufrieron una inflación considerable, destaca el estudio.
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