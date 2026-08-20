Sheinbaum conversa con Carney sobre comercio y el T-MEC

Además, se informó que ambos líderes abordaron los avances en el comercio binacional y reiteraron la importancia de procurar una cooperación sólida. "El primer ministro Carney y la presidenta Sheinbaum acordaron mantener un contacto estrecho", concluye el comunicado.
La Oficina del Primer Ministro de Canadá informó que Mark Carney le agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo dado por México para el combate de los incendios forestales en su país, "incluyendo el despliegue de más de 400 bomberos y personal de apoyo".
"El primer ministro y la presidenta discutieron los desarrollos en curso que afectan al comercio norteamericano. Subrayaron la importancia de renovar el Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México (T-MEC) lo antes posible para proporcionar mayor certeza a las empresas y trabajadores norteamericanos", se lee en el boletín emitido por Canadá.
Además, se informó que ambos líderes abordaron los avances en el comercio binacional y reiteraron la importancia de procurar una cooperación sólida. "El primer ministro Carney y la presidenta Sheinbaum acordaron mantener un contacto estrecho", concluye el comunicado.