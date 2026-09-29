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México amplía medidas contra el Cártel de Sinaloa tras sanciones de EEUU

México amplía medidas contra el Cártel de Sinaloa tras sanciones de EEUU

Sputnik Mundo

La Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno mexicano incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 46 personas, tanto físicas como morales, señaladas... 29.09.2026, Sputnik Mundo

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"En atención a los señalamientos formulados por EEUU y como resultado del análisis de la información financiera disponible en México, se identificaron entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras, elementos que ameritaron la adopción de medidas de carácter preventivo", destacó la cartera en un comunicado.Entre las personas sancionadas se encuentran Ismael Zambada Sicarios, alias Mayito Flaco, quien se ostenta como jefe del cártel de Sinaloa, además de miembros cercanos a su círculo y líderes de células que operan en Tijuana (norte), lavadores de dinero y políticos.

https://noticiaslatam.lat/20260908/el-uso-de-la-crisis-en-sinaloa-podria-convertirse-en-otro-fiasco-de-la-oposicion-mexicana-dice-1174964113.html

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