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México amplía medidas contra el Cártel de Sinaloa tras sanciones de EEUU
México amplía medidas contra el Cártel de Sinaloa tras sanciones de EEUU
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La Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno mexicano incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 46 personas, tanto físicas como morales, señaladas... 29.09.2026, Sputnik Mundo
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"En atención a los señalamientos formulados por EEUU y como resultado del análisis de la información financiera disponible en México, se identificaron entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras, elementos que ameritaron la adopción de medidas de carácter preventivo", destacó la cartera en un comunicado.Entre las personas sancionadas se encuentran Ismael Zambada Sicarios, alias Mayito Flaco, quien se ostenta como jefe del cártel de Sinaloa, además de miembros cercanos a su círculo y líderes de células que operan en Tijuana (norte), lavadores de dinero y políticos.
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México amplía medidas contra el Cártel de Sinaloa tras sanciones de EEUU

22:20 GMT 29.09.2026
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Palacio Nacional de México - Sputnik Mundo, 1920, 29.09.2026
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La Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno mexicano incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 46 personas, tanto físicas como morales, señaladas previamente por Washington como presuntas facilitadoras de la agrupación criminal fundada a finales de la década de 1980 por Joaquín "Chapo" Guzmán e Ismael "Mayo" Zambada.
"En atención a los señalamientos formulados por EEUU y como resultado del análisis de la información financiera disponible en México, se identificaron entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras, elementos que ameritaron la adopción de medidas de carácter preventivo", destacó la cartera en un comunicado.
Sinaloa - Sputnik Mundo, 1920, 08.09.2026
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El uso de la crisis en Sinaloa podría convertirse en "otro fiasco de la oposición" mexicana, dice un analista
8 de septiembre, 02:11 GMT
Entre las personas sancionadas se encuentran Ismael Zambada Sicarios, alias Mayito Flaco, quien se ostenta como jefe del cártel de Sinaloa, además de miembros cercanos a su círculo y líderes de células que operan en Tijuana (norte), lavadores de dinero y políticos.
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