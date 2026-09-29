https://noticiaslatam.lat/20260929/la-vida-le-obligara-a-eeuu-a-abandonar-la-vision-unilateral-asegura-lavrov--1175227592.html
"La vida le obligará" a EEUU a abandonar la visión unilateral, asegura Lavrov
"La vida le obligará" a EEUU a abandonar la visión unilateral, asegura Lavrov
Sputnik Mundo
EEUU busca defender sus intereses unilaterales en la escena internacional, pero la realidad le obligará a mantener contactos con otros actores globales, como... 29.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-29T13:34+0000
2026-09-29T13:34+0000
2026-09-29T13:34+0000
internacional
serguéi lavrov
eeuu
polonia
política
club de debates valdái
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1d/1175228355_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_266f97fb8c68ee4dd3ef07df1bca4dba.jpg
Reafirmó que Rusia aboga por un diálogo honesto y en pie de igualdad, en el que se tengan en cuenta los intereses de todas las partes. Sin embargo, señaló que EEUU intenta hacer prevalecer sus propios intereses en su política actual."Pero el hecho de que EEUU se vea obligado a mantener contactos con países como la Federación de Rusia y la República Popular China, y de que, en el marco de dichos contactos, se debatan medidas que respondan a los intereses de ambas partes, es precisamente a lo que me refería con el concepto de 'la vida le obligará'", añadió.El canciller ruso aclaró que Rusia y EEUU todavía no han mantenido contactos relativos a los "puntos conflictivos".Los expertos aún deben acordar las fechas específicas y el lugar concreto, explicó.Lavrov también alertó que Europa está en guerra contra Rusia."No me cabe ninguna duda de que se trata de una guerra que Europa está librando contra nosotros. Llevamos mucho tiempo hablando de ello", continuó el canciller ruso.Al comentar los planes de Polonia de instalar una planta de fabricación de misiles Patriot en su territorio, Lavrov llamó a examinar detenidamente la doctrina militar de Rusia."A este respecto, contamos con una doctrina militar que el presidente [ruso, Vladímir Putin] ha citado en reiteradas ocasiones. Llamamos a que se estudie detenidamente el apartado correspondiente de este documento de vital importancia", enfatizó el ministro de Exteriores ruso.La XXIII sesión del Club de Debates Valdái se desarrolla del 28 de septiembre al 1 de octubre y reúne a 120 participantes de 40 países. El tema principal de este año es Responsabilidad por el futuro: ¿los límites de lo posible o posibilidades sin límites?
https://noticiaslatam.lat/20260928/negociaciones-sobre-el-control-de-armamentos-deben-retomarse-insisten-en-el-kremlin-1175216957.html
eeuu
polonia
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1d/1175228355_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_29d64beb2097031d2ebcc228dfe95e8e.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
serguéi lavrov, eeuu, polonia, política, club de debates valdái, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa, relaciones internacionales
serguéi lavrov, eeuu, polonia, política, club de debates valdái, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🌍 europa, relaciones internacionales
"La vida le obligará" a EEUU a abandonar la visión unilateral, asegura Lavrov
EEUU busca defender sus intereses unilaterales en la escena internacional, pero la realidad le obligará a mantener contactos con otros actores globales, como Rusia y China, y a tener en cuenta la conveniencia para ambas partes, señaló el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en respuesta a una pregunta de Sputnik.
"Dije 'la vida les obligará [a EEUU]', pero la vida no ha hecho más que empezar. Tengan paciencia. Todas nuestras propuestas sobre cómo encauzar las relaciones en la arena internacional han sido planteadas en reiteradas ocasiones por el presidente [ruso, Vladímir Putin]", recordó Lavrov en el marco de la XXIII edición del Club Internacional de Debates Valdái.
Reafirmó que Rusia aboga por un diálogo honesto y en pie de igualdad, en el que se tengan en cuenta los intereses de todas las partes. Sin embargo, señaló que EEUU intenta hacer prevalecer sus propios intereses en su política actual.
"Pero el hecho de que EEUU se vea obligado a mantener contactos con países como la Federación de Rusia y la República Popular China, y de que, en el marco de dichos contactos, se debatan medidas que respondan a los intereses de ambas partes, es precisamente a lo que me refería con el concepto de 'la vida le obligará'", añadió.
El canciller ruso aclaró que Rusia y EEUU todavía no han mantenido contactos relativos a los "puntos conflictivos".
"Hemos acordado con [el secretario de Estado de EEUU] Marco Rubio que esto tendrá lugar pronto", aclaró.
Los expertos aún deben acordar las fechas específicas y el lugar concreto, explicó.
Lavrov también alertó que Europa está en guerra contra Rusia.
"No me cabe ninguna duda de que se trata de una guerra que Europa está librando contra nosotros. Llevamos mucho tiempo hablando de ello", continuó el canciller ruso.
Al comentar los planes de Polonia de instalar una planta de fabricación de misiles Patriot en su territorio, Lavrov llamó a examinar detenidamente la doctrina militar de Rusia.
"A este respecto, contamos con una doctrina militar que el presidente [ruso, Vladímir Putin] ha citado en reiteradas ocasiones. Llamamos a que se estudie detenidamente el apartado correspondiente de este documento de vital importancia", enfatizó el ministro de Exteriores ruso.
La XXIII sesión del Club de Debates Valdái se desarrolla del 28 de septiembre al 1 de octubre y reúne a 120 participantes de 40 países. El tema principal de este año es Responsabilidad por el futuro: ¿los límites de lo posible o posibilidades sin límites?
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.