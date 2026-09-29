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"La vida le obligará" a EEUU a abandonar la visión unilateral, asegura Lavrov

"La vida le obligará" a EEUU a abandonar la visión unilateral, asegura Lavrov

Sputnik Mundo

EEUU busca defender sus intereses unilaterales en la escena internacional, pero la realidad le obligará a mantener contactos con otros actores globales, como... 29.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-29T13:34+0000

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Reafirmó que Rusia aboga por un diálogo honesto y en pie de igualdad, en el que se tengan en cuenta los intereses de todas las partes. Sin embargo, señaló que EEUU intenta hacer prevalecer sus propios intereses en su política actual."Pero el hecho de que EEUU se vea obligado a mantener contactos con países como la Federación de Rusia y la República Popular China, y de que, en el marco de dichos contactos, se debatan medidas que respondan a los intereses de ambas partes, es precisamente a lo que me refería con el concepto de 'la vida le obligará'", añadió.El canciller ruso aclaró que Rusia y EEUU todavía no han mantenido contactos relativos a los "puntos conflictivos".Los expertos aún deben acordar las fechas específicas y el lugar concreto, explicó.Lavrov también alertó que Europa está en guerra contra Rusia."No me cabe ninguna duda de que se trata de una guerra que Europa está librando contra nosotros. Llevamos mucho tiempo hablando de ello", continuó el canciller ruso.Al comentar los planes de Polonia de instalar una planta de fabricación de misiles Patriot en su territorio, Lavrov llamó a examinar detenidamente la doctrina militar de Rusia."A este respecto, contamos con una doctrina militar que el presidente [ruso, Vladímir Putin] ha citado en reiteradas ocasiones. Llamamos a que se estudie detenidamente el apartado correspondiente de este documento de vital importancia", enfatizó el ministro de Exteriores ruso.La XXIII sesión del Club de Debates Valdái se desarrolla del 28 de septiembre al 1 de octubre y reúne a 120 participantes de 40 países. El tema principal de este año es Responsabilidad por el futuro: ¿los límites de lo posible o posibilidades sin límites?

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