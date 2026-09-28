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"La credibilidad de la ONU no se construye exclusivamente con resoluciones", acusa El Salvador
"La credibilidad de la ONU no se construye exclusivamente con resoluciones", acusa El Salvador
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La canciller salvadoreña Alexandra Hill se mostró a favor de modificar el orden global para establecer un multilateralismo que, dijo, sea capaz de escuchar a... 28.09.2026, Sputnik Mundo
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"¿Dónde están las Naciones Unidas?", cuestionó la ministra de Exteriores del Gobierno de Nayib Bukele, tras enlistar una serie de guerras, hambrunas y conflictos que han provocado diversas humanitarias.La diplomática, quien hizo esta exigencia en el marco del 81.° periodo de sesiones del organismo, habló sobre la necesidad de impulsar un multilateralismo "capaz de escuchar, pero también de decidir; que preserve principios, que respete la soberanía de los Estados, pero que entienda que ningún Estado puede resolver por sí solo los problemas que ya no conocen fronteras".En su discurso, Hill también dijo que "la credibilidad de la ONU no se construye exclusivamente con resoluciones; al contrario, su legitimidad se alcanza cuando la organización es capaz verdaderamente de preservar la vida y garantizar un futuro digno para todas las personas".
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"La credibilidad de la ONU no se construye exclusivamente con resoluciones", acusa El Salvador

22:33 GMT 28.09.2026 (actualizado: 22:40 GMT 28.09.2026)
© AP Photo / Yuki IwamuraAlexandra Hill, canciller de El Salvador
Alexandra Hill, canciller de El Salvador - Sputnik Mundo, 1920, 28.09.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
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La canciller salvadoreña Alexandra Hill se mostró a favor de modificar el orden global para establecer un multilateralismo que, dijo, sea capaz de escuchar a todas las naciones sin importar su ubicación geográfica, su tamaño territorial o su economía.
"¿Dónde están las Naciones Unidas?", cuestionó la ministra de Exteriores del Gobierno de Nayib Bukele, tras enlistar una serie de guerras, hambrunas y conflictos que han provocado diversas humanitarias.
El surgimiento de un nuevo orden mundial y la ONU (referencial) - Sputnik Mundo, 1920, 28.09.2026
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La diplomática, quien hizo esta exigencia en el marco del 81.° periodo de sesiones del organismo, habló sobre la necesidad de impulsar un multilateralismo "capaz de escuchar, pero también de decidir; que preserve principios, que respete la soberanía de los Estados, pero que entienda que ningún Estado puede resolver por sí solo los problemas que ya no conocen fronteras".
En su discurso, Hill también dijo que "la credibilidad de la ONU no se construye exclusivamente con resoluciones; al contrario, su legitimidad se alcanza cuando la organización es capaz verdaderamente de preservar la vida y garantizar un futuro digno para todas las personas".
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