https://noticiaslatam.lat/20260928/la-credibilidad-de-la-onu-no-se-construye-exclusivamente-con-resoluciones-acusa-el-salvador-1175222706.html

"La credibilidad de la ONU no se construye exclusivamente con resoluciones", acusa El Salvador

"La credibilidad de la ONU no se construye exclusivamente con resoluciones", acusa El Salvador

Sputnik Mundo

La canciller salvadoreña Alexandra Hill se mostró a favor de modificar el orden global para establecer un multilateralismo que, dijo, sea capaz de escuchar a... 28.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-28T22:33+0000

2026-09-28T22:33+0000

2026-09-28T22:40+0000

internacional

política

alexandra hill

nayib bukele

el salvador

onu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/1c/1175222882_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8e06650c963e314a1d288077acfc42df.jpg

"¿Dónde están las Naciones Unidas?", cuestionó la ministra de Exteriores del Gobierno de Nayib Bukele, tras enlistar una serie de guerras, hambrunas y conflictos que han provocado diversas humanitarias.La diplomática, quien hizo esta exigencia en el marco del 81.° periodo de sesiones del organismo, habló sobre la necesidad de impulsar un multilateralismo "capaz de escuchar, pero también de decidir; que preserve principios, que respete la soberanía de los Estados, pero que entienda que ningún Estado puede resolver por sí solo los problemas que ya no conocen fronteras".En su discurso, Hill también dijo que "la credibilidad de la ONU no se construye exclusivamente con resoluciones; al contrario, su legitimidad se alcanza cuando la organización es capaz verdaderamente de preservar la vida y garantizar un futuro digno para todas las personas".

https://noticiaslatam.lat/20260928/el-auge-del-mundo-multipolar-responde-al-sentido-de-la-carta-de-la-onu-segun-un-profesor-britanico--1175219934.html

el salvador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, alexandra hill, nayib bukele, el salvador, onu