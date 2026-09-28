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El Club Valdái traslada su sesión a la región de Moscú ante una participación récord, según el consejo

El Club Valdái traslada su sesión a la región de Moscú ante una participación récord, según el consejo

Sputnik Mundo

La reunión anual del Club Internacional de Debates Valdái se trasladó de Sochi a la región de Moscú para optimizar la logística ante el elevado número de... 28.09.2026, Sputnik Mundo

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En años anteriores, las reuniones solían celebrarse en Sochi, en el sur del país.La XXIII sesión del Club de Debates Valdái se desarrollará del 28 de septiembre al 1 de octubre y reunirá a 120 participantes de 40 países. El tema principal de este año es Responsabilidad por el futuro: ¿los límites de lo posible o posibilidades sin límites?Durante la primera jornada se presentará el informe anual Sin pánico: el Estado y la responsabilidad por el futuro. Posteriormente, se celebrarán sesiones temáticas, un debate abierto y encuentros con altas autoridades rusas.El evento central de la cumbre será la sesión plenaria, que se llevará a cabo el 1 de octubre para clausurar el programa de actividades.

https://noticiaslatam.lat/20260422/el-club-valdai-busca-mentes-nuevas-a-nivel-global-para-formar-expertos-jovenes-1173171686.html

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