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El Club Valdái traslada su sesión a la región de Moscú ante una participación récord, según el consejo
El Club Valdái traslada su sesión a la región de Moscú ante una participación récord, según el consejo
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La reunión anual del Club Internacional de Debates Valdái se trasladó de Sochi a la región de Moscú para optimizar la logística ante el elevado número de... 28.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-28T11:07+0000
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En años anteriores, las reuniones solían celebrarse en Sochi, en el sur del país.La XXIII sesión del Club de Debates Valdái se desarrollará del 28 de septiembre al 1 de octubre y reunirá a 120 participantes de 40 países. El tema principal de este año es Responsabilidad por el futuro: ¿los límites de lo posible o posibilidades sin límites?Durante la primera jornada se presentará el informe anual Sin pánico: el Estado y la responsabilidad por el futuro. Posteriormente, se celebrarán sesiones temáticas, un debate abierto y encuentros con altas autoridades rusas.El evento central de la cumbre será la sesión plenaria, que se llevará a cabo el 1 de octubre para clausurar el programa de actividades.
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El Club Valdái traslada su sesión a la región de Moscú ante una participación récord, según el consejo
La reunión anual del Club Internacional de Debates Valdái se trasladó de Sochi a la región de Moscú para optimizar la logística ante el elevado número de asistentes, informó el presidente del Consejo del Fondo para el Desarrollo y Apoyo del Club Valdái, Andréi Bistritski.
"Hay muchos participantes. Actualmente, es más fácil viajar a Moscú desde el punto de vista logístico, por lo que elegimos esta área como la opción más conveniente", explicó.
En años anteriores, las reuniones solían celebrarse en Sochi, en el sur del país.
La XXIII sesión del Club de Debates Valdái se desarrollará del 28 de septiembre al 1 de octubre y reunirá a 120 participantes de 40 países. El tema principal de este año es Responsabilidad por el futuro: ¿los límites de lo posible o posibilidades sin límites?
Durante la primera jornada se presentará el informe anual Sin pánico: el Estado y la responsabilidad por el futuro. Posteriormente, se celebrarán sesiones temáticas, un debate abierto y encuentros con altas autoridades rusas.
El evento central de la cumbre será la sesión plenaria, que se llevará a cabo el 1 de octubre para clausurar el programa de actividades.