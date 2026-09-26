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"1.000 millones de muertes": Bill Gates advierte sobre las consecuencias que podría provocar la IA

"1.000 millones de muertes": Bill Gates advierte sobre las consecuencias que podría provocar la IA

Sputnik Mundo

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, advirtió que, en su opinión, la inteligencia artificial (IA) podría desencadenar acontecimientos que provocarán la... 26.09.2026, Sputnik Mundo

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En sus palabras, la humanidad nunca ha poseído un arma tan poderosa como "la combinación de personas con malas intenciones que utilizan las herramientas de IA más avanzadas". A principios de septiembre, Jacob Steinhardt, investigador de la empresa estadounidense Anthropic, anunció su retirada del sector. Expresó su temor de que la carrera entre las corporaciones tecnológicas estuviera acercando al mundo a un punto de no retorno y pudiera conducir a un escenario apocalíptico tan pronto como a finales de 2027.Tras este anuncio, otro empleado de la compañía, Evan Hubinger —responsable del equipo de pruebas para la alineación de la IA—, señaló que existía una probabilidad del 10% de que la IA destruyera a la humanidad en la próxima década.El 12 de septiembre, el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, pidió una ralentización global en el desarrollo de modelos de IA más potentes, alegando preocupaciones de seguridad. Por su parte, el empresario estadounidense Elon Musk y el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, respaldaron esta iniciativa.

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