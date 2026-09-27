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"Sentimiento de absoluta impotencia": detectan un nuevo trastorno entre soldados ucranianos
"Sentimiento de absoluta impotencia": detectan un nuevo trastorno entre soldados ucranianos
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Entre los militares ucranianos fue detectado un trastorno nervioso relacionado con el miedo a los vehículos aéreos no tripulados, informan medios occidentales... 27.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-27T14:03+0000
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El primer paciente cuyo caso describió el médico fue el sargento Alexandr Dushakov. La prensa destaca que el miedo a los drones se diferencia del temor habitual en el frente: no es agudo, sino agotador y persistente.Anteriormente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que las Fuerzas Armadas de Ucrania aún no disponen de medios para contrarrestar los drones rusos Geran, capaces de destruir cualquier blanco en todo el territorio ucraniano.
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"Sentimiento de absoluta impotencia": detectan un nuevo trastorno entre soldados ucranianos
Entre los militares ucranianos fue detectado un trastorno nervioso relacionado con el miedo a los vehículos aéreos no tripulados, informan medios occidentales. El nuevo trastorno ya recibió de manera informal el nombre de "dronofobia".
"Este miedo nace de un sentimiento de absoluta impotencia. Estos pacientes no presentaban heridas físicas, pero necesitaban apoyo psicológico", citan los medios al jefe del servicio de psiquiatría de la Dirección Médica de las FFAA ucranianas, Serguéi Andréichenko.
El primer paciente cuyo caso describió el médico fue el sargento Alexandr Dushakov. La prensa destaca que el miedo a los drones se diferencia del temor habitual en el frente: no es agudo, sino agotador y persistente.
Anteriormente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que las Fuerzas Armadas de Ucrania aún no disponen de medios para contrarrestar los drones rusos Geran
, capaces de destruir cualquier blanco en todo el territorio ucraniano
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14 de septiembre, 09:05 GMT