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"Sentimiento de absoluta impotencia": detectan un nuevo trastorno entre soldados ucranianos

"Sentimiento de absoluta impotencia": detectan un nuevo trastorno entre soldados ucranianos

Sputnik Mundo

Entre los militares ucranianos fue detectado un trastorno nervioso relacionado con el miedo a los vehículos aéreos no tripulados, informan medios occidentales... 27.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-27T14:03+0000

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El primer paciente cuyo caso describió el médico fue el sargento Alexandr Dushakov. La prensa destaca que el miedo a los drones se diferencia del temor habitual en el frente: no es agudo, sino agotador y persistente.Anteriormente, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que las Fuerzas Armadas de Ucrania aún no disponen de medios para contrarrestar los drones rusos Geran, capaces de destruir cualquier blanco en todo el territorio ucraniano.

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