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Presidente de Serbia renuncia a su cargo
Presidente de Serbia renuncia a su cargo
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El mandatario de Serbia, Aleksandar Vuсiс, firmó un documento sobre su renuncia al cargo presidencial. La presidenta de la Asamblea Nacional, Ana Brnabic... 27.09.2026, Sputnik Mundo
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Aclaró que el 28 de septiembre traspasaría las funciones de presidente interino a Ana Brnabic, y que las elecciones presidenciales se celebrarían en el país a finales de diciembre.Vucic ocupó el cargo de presidente de Serbia desde el 31 de mayo de 2017. En 2022 fue reelegido para un segundo y, conforme a la ley, último mandato, que debía concluir en mayo de 2027.El mandatario saliente dejará el cargo para participar en las elecciones parlamentarias anticipadas del 25 de octubre como candidato a primer ministro por el gobernante Partido Progresista Serbio.Conforme a Vucic, su dimisión anticipada es necesaria para hacer campaña electoral, no como jefe de Estado, sino como ciudadano de a pie.
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Presidente de Serbia renuncia a su cargo

18:35 GMT 27.09.2026 (actualizado: 18:42 GMT 27.09.2026)
© REUTERS Sarah MeyssonnierAleksandar Vucic, presidente saliente de Serbia
Aleksandar Vucic, presidente saliente de Serbia - Sputnik Mundo, 1920, 27.09.2026
© REUTERS Sarah Meyssonnier
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El mandatario de Serbia, Aleksandar Vuсiс, firmó un documento sobre su renuncia al cargo presidencial. La presidenta de la Asamblea Nacional, Ana Brnabic, asumirá la presidencia interina. Posteriormente, el país celebrará elecciones anticipadas.
"Conforme al artículo 116 a5 de la Constitución de la República de Serbia, renuncio al cargo de presidente de la República", declaró Aleksandar Vuсiс, al firmar el documento.
Aclaró que el 28 de septiembre traspasaría las funciones de presidente interino a Ana Brnabic, y que las elecciones presidenciales se celebrarían en el país a finales de diciembre.
Vucic ocupó el cargo de presidente de Serbia desde el 31 de mayo de 2017. En 2022 fue reelegido para un segundo y, conforme a la ley, último mandato, que debía concluir en mayo de 2027.

El mandatario saliente dejará el cargo para participar en las elecciones parlamentarias anticipadas del 25 de octubre como candidato a primer ministro por el gobernante Partido Progresista Serbio.

Conforme a Vucic, su dimisión anticipada es necesaria para hacer campaña electoral, no como jefe de Estado, sino como ciudadano de a pie.
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